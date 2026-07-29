El movimiento político Creemos, liderado por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, pasó en pocos meses de sufrir uno de sus mayores tropiezos electorales a convertirse en uno de los grupos con representación dentro del gabinete del presidente electo Abelardo de la Espriella.

Sigue a PULZO en Discover

Aunque en las elecciones legislativas de este año la colectividad no logró obtener una sola curul en el Senado, ahora tendrá participación directa en el Ejecutivo gracias al nombramiento de dos de sus integrantes como ministras.

Se trata de Juliana Gutiérrez Zuluaga, quien dirigirá el Ministerio del Deporte, y Natalia López Fuentes, designada para encabezar el Ministerio del Trabajo, dos de las figuras que hicieron parte de la lista al Senado de Creemos.

El contraste resulta llamativo porque, antes de los comicios de marzo, el movimiento tenía como principal objetivo superar el umbral electoral para obtener personería jurídica y consolidarse como partido político de alcance nacional.

Lee También

Con ese propósito, Creemos construyó una alianza con Defensores de la Patria, el movimiento del entonces candidato presidencial Abelardo de la Espriella, una relación política que ahora termina reflejada en la conformación del nuevo gabinete.

Durante la campaña existía optimismo dentro de la organización. Analistas políticos consideraban que el respaldo del movimiento en Antioquia podía ser suficiente para alcanzar el umbral, mientras sus dirigentes proyectaban obtener entre cuatrocientos mil y cuatrocientos cincuenta mil votos solo en ese departamento.

Sin embargo, los resultados fueron diferentes a lo esperado.

Creemos no consiguió representación en el Senado y vio frustrada una de sus principales metas políticas. En total obtuvo 473.062 votos entre Senado y Cámara de Representantes, cifra insuficiente para lograr una curul en la cámara alta.

Aun así, el movimiento sí consiguió mantener presencia en el Congreso gracias a la Cámara de Representantes, donde alcanzó 269.927 votos que le permitieron elegir a Luis Guillermo Patiño y Simón Molina. Este último fue escogido posteriormente como primer vicepresidente de la Cámara.

Ahora, el panorama cambió por completo.

Juliana Gutiérrez Zuluaga, quien encabezó la lista al Senado y obtuvo 96.438 votos sin alcanzar un escaño, fue nombrada ministra del Deporte. Administradora de empresas y con una maestría en Administración de Riesgos, ha acompañado durante más de dos décadas la carrera política de su hermano, Federico Gutiérrez.

A ella se suma Natalia López Fuentes, quien ocupó el tercer renglón de la lista al Senado y recibió 6.413 votos. La abogada cordobesa, especialista en Derecho Administrativo y con maestrías en Derecho Público y Administración de Empresas, asumirá el Ministerio del Trabajo.

En su trayectoria ha ocupado cargos en la Gobernación de Córdoba, el Ministerio del Trabajo y la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS), además de desempeñarse como docente universitaria.

Con estas dos designaciones, Creemos pasa de un escenario en el que parecía haber perdido protagonismo tras quedarse sin representación en el Senado a convertirse en una de las colectividades con presencia directa en el gabinete de Abelardo de la Espriella, fortaleciendo además la alianza política construida entre el presidente electo y el grupo liderado por Federico Gutiérrez.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.