La deuda pública de Colombia alcanzó un máximo histórico al cierre de junio de 2026, llegando a 1.167 billones de pesos, equivalentes al 60,5 % del Producto Interno Bruto (PIB).

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Esto representa un aumento de 75 billones frente al mismo mes de 2025 y de 363 billones desde agosto de 2022, reflejando el creciente endeudamiento del Estado. Del total, 899,7 billones corresponden a deuda interna y 267,4 billones a deuda externa.

El principal reto para el próximo Gobierno será asumir el elevado costo de esta deuda, detalla El Tiempo.

Solo en 2026 deberá destinar 149,2 billones de pesos al servicio de la deuda interna, entre vencimientos de títulos, intereses y amortizaciones. Además, Bancolombia estima que las necesidades de financiamiento del Estado seguirán por encima de 95 billones de pesos anuales hasta 2031, agrega ese diario.

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Este panorama limitará los recursos disponibles para inversión en infraestructura, educación, salud y programas sociales, ya que una mayor parte del presupuesto deberá destinarse al pago de acreedores, apunta ese medio.

También podría traducirse en mayores impuestos, recortes del gasto público o más endeudamiento.

Analistas advierten que el desafío no solo es el tamaño de la deuda, sino su perfil de vencimientos.

Recuperar la confianza de los mercados y refinanciar las obligaciones a tasas más bajas será clave para reducir la presión sobre las finanzas públicas y evitar que el pago de intereses siga desplazando recursos destinados al crecimiento económico.

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