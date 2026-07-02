A poco más de un mes de su posesión oficial el próximo 7 de agosto de 2026, el presidente electo Abelardo de la Espriella destapó su primera e indispensable carta en materia macroeconómica. En una directriz tajante, el nuevo mandatario notificó al país el inicio de una ofensiva financiera internacional, enviando a su designado ministro de Hacienda, el doctor Miguel Gómez, directamente al corazón financiero de Washington. La movida no es sutil: busca hacerle frente de inmediato al chicharrón del déficit fiscal y al peso muerto del endeudamiento que, según la lectura del nuevo gobierno, tiene asfixiado el presupuesto nacional tras el ciclo de la administración saliente.

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Al bautizar su hoja de ruta como la “reconstrucción de la Patria Milagro”, De la Espriella intenta enviar un contundente mensaje de calma y predictibilidad a las agencias calificadoras de riesgo y a los fondos de inversión internacionales. El objetivo es claro: demostrar que su gobierno de derecha no pateará la mesa de los acreedores, sino que buscará sentarse a renegociar los términos bajo las reglas del libre mercado.

Para entender por qué el primer viaje del nuevo ministro de Hacienda es obligatoriamente a Washington y no a las regiones de Colombia, hay que mirar con lupa la estructura de la deuda externa del país. Estados Unidos es el epicentro de los acreedores de la nación por tres vías fundamentales:

Los Organismos Multilaterales: Washington es la sede principal del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Colombia tiene un compromiso histórico y multimillonario con estas entidades, destacando la Línea de Crédito Flexible (LCF) con el FMI, que se usó intensamente para financiar el gasto estatal y requiere amortizaciones urgentes.

Wall Street y los Bonos Globales: una parte gigantesca de la deuda pública externa colombiana está denominada en dólares a través de bonos soberanos en manos de los grandes fondos de inversión y bancos de Nueva York (como JP Morgan, BlackRock y Goldman Sachs).

El efecto de la Reserva Federal (Fed): las tasas de interés en Estados Unidos se han mantenido en niveles estrictos en los últimos años para frenar su propia inflación. Esto significa que cada dólar que Colombia debe o intenta refinanciar sale sustancialmente más costoso, encareciendo el servicio de la deuda dentro del presupuesto nacional.

Las instrucciones que De la Espriella le metió en la maleta a su ministro de Hacienda configuran una reestructuración técnica de los pasivos del Estado:

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Eje del plan financiero Acción concreta en Washington Impacto esperado en el País Mejora de Plazos Extender los calendarios de vencimiento de los bonos y créditos vigentes. Evitar que el país tenga que desembolsar billones de pesos en capital en los próximos dos años. Optimización de Tasas Negociar cuotas de interés más bajas o indexaciones menos agresivas frente al dólar. Aliviar la carga del servicio de la deuda, liberando recursos para inversión social. Oxígeno Fiscal Sustituir deuda vieja y cara por compromisos nuevos bajo mejores condiciones. Darle margen de maniobra al presupuesto de 2027 (que viene amarrado a un gasto inflexible del 93%).

El presidente electo sabe que para recuperar el grado de inversión y bajar la prima de riesgo del país, la retórica de confrontación con las potencias económicas debe quedar en el pasado. Por ello, su pronunciamiento oficial adopta un tono marcial de responsabilidad fiscal:

“La deuda neta de Colombia se encuentra en niveles históricamente altos. Refinanciarla será una de las muchas medidas que adoptaremos para recomponer el rumbo de las finanzas públicas y recuperar la confianza en la economía nacional… El propósito es avanzar en una negociación que permita mejorar los plazos y las tasas de la deuda pública… Colombia volverá a honrar sus compromisos, a fortalecer sus instituciones y a generar confianza ante el mundo”, sentenció De la Espriella.

Con este panorama, las próximas semanas serán definitivas para medir el aceite del nuevo ministro Miguel Gómez en los pasillos de Washington. De la receptividad que encuentre en la banca multilateral dependerá el éxito de los primeros cien días de la “Patria Milagro”.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.