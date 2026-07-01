Miguel Gómez, el futuro ministro de Hacienda de Abelardo de la Espriella, no vaciló sobre lo que pasará con varias carteras estatales y aseguró que el próximo ejecutivo ejecutará un plan para acabar varios.

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En una entrevista, el sobrino de Álvaro Gómez Hurtado aseguro que es posible fusionar varios ministerios que se consideren ineficaces. Uno a los que más apuntaba el presidente electo era el de la Igualdad, pero que el Gobierno Petro ya liquidó por una orden de la Corte Constitucional.

No obstante, el futuro jefe de la cartera de Hacienda aseguró que aún no se tienen las cifras y no hay cálculos para determinar qué ministerios y/o entidades podrían fusionarse o liquidarse.

“Hay otro equipo del proceso de empalme que está trabajando un poco en la reforma del Estado. Reformar el Estado es dificilísimo porque todas estas fusiones de ministerios, por ejemplo, cada ministerio fue creado por una ley, por lo tanto se necesita una ley. Eso no es inmediato, eso no se puede hacer el 8 de agosto, eso no es posible”, añadió en la emisora.

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Sin embargo, Miguel Gómez justificó que el recorte se debe a una tensa situación financiera en el Estado, lo cual ha hecho que sea insostenible sostener más de una cartera. A su vez, dijo que no es un plan armónico, pero que es “la única manera” para que el ejecutivo respire en materia financiera y esto permita una estabilidad en la economía de Colombia y la posibilidad de generar empleo.

“No tenemos con qué pagarlos, es así de sencillo, no tenemos plata para pagar 19 [18] ministerios con unas nóminas que crecen innecesariamente, entonces tenemos que hacer ese apretón”, complementó Gómez.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.