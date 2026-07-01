Durante su programa en Caracol Radio, Julio Sánchez Cristo aseguró que el presidente de Ecopetrol que tendría definido el gobierno de Abelardo de la Espriella sería Joaquín Gutiérrez, quien se desempeñó como jefe de campaña del presidente electo durante la contienda presidencial. Según el periodista, el nombre ya estaría sobre la mesa como la principal apuesta para asumir la dirección de la petrolera estatal una vez se produzca el cambio de gobierno el próximo 7 de agosto, aunque hasta el momento no existe un anuncio oficial por parte del equipo de transición de De la Espriella.

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¿Quién es Joaquín Gutiérrez, posible futuro presidente de Ecopetrol?

Joaquín Gutiérrez aparece como uno de los principales socios del mandatario electo en negocios inmobiliarios y del sector salud, según una investigación publicada por La Silla Vacía. El empresario es propietario de Desarrolladora Salguero, firma que participa en la construcción del proyecto inmobiliario de lujo que De la Espriella impulsa en la zona T de Bogotá.

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De acuerdo con el medio, el propio De la Espriella aseguró durante la promoción del proyecto que las utilidades de esa iniciativa servirían para financiar su campaña presidencial. La investigación también señala que Gutiérrez comparte participación en la Clínica Santa Mónica de Barranquilla, institución que presta servicios a EPS del régimen subsidiado financiadas con recursos públicos, además de controlar otras entidades de salud en Montería y Santa Marta, las cuales acumularían más de 20 demandas civiles por presuntos incumplimientos en pagos a profesionales del sector.

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La Silla Vacía indicó que Gutiérrez es administrador de empresas, especialista en gerencia de salud y que anteriormente fue subgerente del bufete De La Espriella Lawyers entre 2006 y 2009. También trabajó como asesor en la Fiscalía durante la administración de Mario Iguarán, funcionario con quien el hoy presidente electo ha mantenido una relación cercana. Durante la campaña presidencial, Gutiérrez figuró oficialmente como jefe de campaña y fue uno de los hombres de mayor confianza de De la Espriella, encargado de coordinar agenda, eventos y relaciones políticas.

Otro de los aspectos que destaca la publicación es el crecimiento patrimonial de Desarrolladora Salguero. La empresa fue creada en 2019 con un patrimonio de $447 millones y, según los registros citados por el medio, pasó de reportar activos por 50.149 millones de pesos en 2024 a 89.181 millones de pesos en 2025 y cerca de 1,1 billones de pesos en 2026, mientras en varios de esos años no registró ingresos operacionales.

La investigación sostiene que, pese a no reportar ingresos visibles en varios ejercicios contables, Desarrolladora Salguero se convirtió en una de las empresas aliadas del proyecto inmobiliario de De la Espriella, junto con las firmas Connecta y Qure, además de participar en la comercialización de otros desarrollos urbanísticos en Santa Marta. El medio también afirma que la compañía mantiene vínculos con otros negocios del sector salud impulsados por Gutiérrez.

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