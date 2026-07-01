Por: Más allá del silencio

Más allá del silencio es más que un pódcast. Es una ventana a las conversaciones que importan. Conducido por Rafael Poveda, este espacio se dedica a explorar los temas más polémicos y controvertidos de nuestra época. Cada episodio es una inmersión profunda, con un enfoque investigativo y crítico, en los casos que resuenan en nuestra sociedad. Únete... Visitar sitio

El nombre de David Fernández, conocido como ‘Coco’, quedó grabado en la memoria de muchos colombianos durante el estallido social de 2021. El joven estudiante de Sociología de la Universidad Pedagógica Nacional y consejero de juventud electo en la localidad de Kennedy se convirtió en una figura visible de las movilizaciones. Sin embargo, su historia terminó envuelta en un profundo misterio que hoy su madre busca esclarecer.

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En una nueva entrega de Más Allá del Silencio, con Rafael Poveda, Angélica Soler rompe el silencio para contar lo que, según afirma, realmente ocurrió con su hijo tras desaparecer en noviembre de 2022. Su testimonio contradice la versión difundida en videos publicados por las disidencias de las Farc, en los que David aparecía asegurando que había decidido unirse al grupo armado por convicción ideológica.

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Para su madre, esas imágenes nunca reflejaron la realidad. Afirma que detrás de las cámaras existía un escenario de miedo, amenazas y coerción que obligó al joven a pronunciar un discurso impuesto por quienes lo mantenían bajo su control.

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Según su relato, David fue víctima de un proceso de reclutamiento forzado que comenzó con intimidaciones y presiones constantes. Aunque públicamente se proyectó la idea de una incorporación voluntaria, Angélica sostiene que su hijo buscaba desesperadamente salir de esa situación y regresar junto a su familia.

Uno de los momentos más dolorosos de su testimonio es la llamada de auxilio que, asegura, recibió de David poco antes de perder definitivamente el contacto con él. En esa comunicación, el joven habría manifestado su angustia y el temor por su vida, dejando claro que no permanecía en el grupo armado por decisión propia.

La investigación presentada por el programa expone nuevos elementos sobre las circunstancias que rodearon la desaparición del estudiante y plantea interrogantes sobre la forma en que operan las estructuras armadas ilegales para captar jóvenes, incluso aquellos con liderazgo social y político.

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El caso de David Fernández también reabre el debate sobre el reclutamiento forzado en Colombia y las dificultades que enfrentan muchas familias para demostrar que sus seres queridos fueron obligados a permanecer en organizaciones criminales, pese a la existencia de videos o declaraciones difundidas bajo presión.

Hoy, Angélica Soler asegura que su mayor objetivo es limpiar el nombre de su hijo y evitar que sea recordado como alguien que eligió empuñar un arma. Su lucha busca que la historia de David sea reconocida como la de un joven líder que, según su familia, terminó siendo víctima de la violencia y de un conflicto que truncó su proyecto de vida.

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