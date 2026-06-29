En medio del drama de menores colombianos desaparecidos, el caso de una joven de 16 años en Bogotá enciende las alarmas luego de dos días sin que se tenga ninguna referencia de su paradero.

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Valentina Rodríguez salió a las 3:30 de la tarde del conjunto residencial en el que vive con su madre, Jeimy Rodríguez, en el sector de Prado Vegas, en Soacha, para dirigirse hacia Usme desde el pasado viernes 26 de junio de 2026.

Una guarda de seguridad le contó a la progenitora lo extraño que le pareció que la menor le pidiera prestada su tarjeta de Transmilenio, en medio de un afán que no era habitual para trasladarse a una zona que no solía visitar. “Le pareció muy raro y no se la dio”, relató la mamá a Pulzo.

La menor vestía una sudadera negra, con una blusa hombliguera manga larga a cuadros café y ella es delgada y trigueña, ojos negros y esa fue la última vez que una persona allegada vio a la joven, cuyo caso ya fue denunciado ante autoridades como la Policía, la Fiscalía y hasta el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar sin ninguna clase de avance.

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Pulzo publica la foto de la noticia y el siguiente volante con el permiso de su familia para divulgar esta información con la intención de facilitar el hallazgo:

Jeimy indicó que la extraña desaparición coincide con la comunicación que su hija retomó con una excompañera de estudios de un año atrás, a quien señala como una persona a la que califica como “terrible” y con “muchas mañas” por lo que apunta sus sospechas a ella.

“Estoy más que segura que esa niña influenció a mi hija, no sé qué pasó y si le dio algo y se la llevó. Mi hija no es de tomar, ni de rebeldía, ni de consumir drogas. Ella me cuenta todo y es muy apegada a mí. Esta desaparición es sorprendente porque todos sabemos cómo es Valentina”, le contó a Pulzo.

Sin embargo, reconoce que no ha podido establecer comunicación con la conocida de su hija ni con los familiares, a pesar de que ha escuchado malas referencias. Incluso, informó de esto a las mencionadas entidades, sin mayor éxito.

“No se ha sabido absolutamente nada, la Policía no ha hecho nada, no ha empezado la búsqueda porque yo fui ayer (domingo) a Usme y ni siquiera la Policía tenía conocimiento de que se estaba buscando. Esta mañana (lunes) estuve en Bosa y pregunte a la Policía y también me dijeron que no tenían ni idea de que la niña estaba desaparecida y que la estaban buscando. Entonces, la Policía, hasta el momento, no ha hecho nada. No sé nada de la niña”, indicó.

La última conversación con la familia fue a las 5:50 de la tarde cuando Valentina señaló que estaba en el portal de Usme, pero desde las 6 de la tarde se perdió contacto con el celular de la joven.

Jeimy reconoció que su preocupación se mezcla con el desconcierto porque, según el seguimiento del tema, las autoridades pusieron unos carteles como la única acción de la que tiene referencia para el hallazgo de su hija.

Incluso, la más reciente indicación es que dejara unas fotos en Medicina Legal para establecer cualquier novedad, lo que marca un alto grado de impotencia para esta mujer que se desempeña como empleada doméstica.

Pulzo consultó al número correspondiente a las autoridades encargadas a la búsqueda, pero se indicó que para obtener información del caso es necesario establecer un trámite para comunicarse con un oficial asignado.

Lo cierto es que después de más de cuatro días de que Valentina Rodríguez no aparece, el temor para Jeimy sobre el paradero de su hija aumenta sin que haya ninguna clase de respuesta sobre esta misteriosa situación de una menor en la capital colombiana.

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