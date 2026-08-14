No son buenas las noticias que llegan desde México. Luego de su salida de Atlético Nacional, el arquero colombiano David Ospina firmó contrato con el Atlante de México, lo que significaba una nueva experiencia en el fútbol internacional en el cierre de su carrera.

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De hecho, el arquero llegó con mucha ilusión porque este equipo tiene un gran proyecto y la idea era competir tanto en la Liga MX como en los torneos contra los equipos estadounidenses.

Sin embargo, en sus primeros días el jugador sufrió de una lesión, según el técnico, y desde ese momento su futuro era incierto. Así lo anunció el ‘Piojo’ Herrera:

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#Atlante ♬ original sound – Pulzo Deportes @pulzodeportes Complicada situación para David Ospina 🤕 Según el ‘Piojo’ Herrera, se resintió de su lesión de codo y por más de que fue anunciado con bombos y platillos, ahora podría no jugar en México ni más en su carrera. ¿Qué pasará con el antioqueño? #DavidOspina

Desde entonces no se sabía más de la situación de Ospina, pero este viuernes, 14 de agosto, el equipo emitió un comunicado informando que finalmente el jugador no seguiría en la institución.

“La decisión se tomó priorizando en todo momento el bienestar y la salud del arquero colombiano y los objetivos de la institución ‘Azulgrana'”, escribió el club.

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De esta manera, Ospina vuelve a ser jugador libre, pero todo indica que podría dar un paso al costado y retirarse, recordando que ya tiene 37 años y las lesiones ya no se recuperan igual.

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Cabe recordar que Ospina viene con un problema en su codo desde 2023, pues ese año sufrió de una luxofractura en el codo derecho cuando jugaba con el Al Nassr. Pese a que se recuperó y pudo seguir su carrera, le quedaron algunas secuelas y por eso podría no seguir compitiendo profesionalmente.

Ahora, su reemplazo será Jordan García, quien estaba en León de México:

Jordan García ✍🏽 Firmado y listo para lo que sea con los Potros de Hierro 🔵🔴#LesGusteONoLesGuste pic.twitter.com/nnFBAzF5XD — Atlante FC 🐎⚽️ (@Atlante) August 13, 2026

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