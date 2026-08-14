Johan Mojica se estrenará en su octavo equipo en la Liga de España, pues luego del nivel que mostró en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, el jugador salió del Mallorca de España y jugará con el Getafe.

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De hecho, el futbolista podría ser de los primeros en debutar en la actual temporada, puesto que su nuevo equipo se enfrenta al Alavés este sábado, 15 de agosto, en la primera fecha de la Liga de España a partir de las 12:30 del día, hora colombiana.

Y agregó: “La pretemporada ha sido atípica porque hemos tenido dificultades por el número de efectivos. Salieron muchos jugadores y, para completar entrenamientos con calidad, hemos tenido que incorporar a muchos chicos del filial. Poco a poco la plantilla va mejorando en cuanto a número, ahora empieza el campeonato y estamos ya con la mente puesta en ello”.

Cabe recordar que el jugador podría debutar de una vez, pues antes de confirmarse su cambio de equipo, estaba haciendo la pretemporada con el Mallorca e incluso jugó unos minutos en un amistoso contra el Paris Saint-Germain, por lo que, si lo requiere el técnico, podría ser incluso inicialista.

En qué equipos de España ha jugado Johan Mojica

Este será el octavo equipo de Mojica en el fútbol español, recordando que antes ya pasó por:

Rayo Vallecano.

Real Valladolid.

Girona.

Elche.

Villarreal.

Osasuna.

Mallorca.

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Así, Mojica, que tuvo algunos problemas con la afición hace unos días por el rendimiento en el Mundial, ahora espera tener una gran temporada a sus 33 años para lograr los objetivos de la temporada: mantener la categoría y conseguir clasificación a torneo internacional con el Getafe.

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