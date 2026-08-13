Luego de lo que fue el terremoto de 7.4 que golpeó a Colombia hace apenas unos días, la crisis que sigue es la de atender a los afectados y damnificados por esta situación, pues miles de familias perdieron su hogar y sus pertenencias y por eso ahora necesitan ayuda.

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De hecho, en las principales ciudades del país que no se vieron golpeadas se están llevando a cabo jornadas de donación para recaudar alimentos, elementos de aseo, dinero y más que servirá para que esas familias tengan qué comer y cómo vivir con lo básico durante los siguientes días.

Además, jugadores, equipo y más han hecho grandes donaciones de dinero para que pueda ser destinado a ese fin, con la idea de que las familias, heridos y más puedan subsistir.

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En medio de esta jornada de solidaridad, ahora se unieron la Conmebol y la Federación Colombiana de Fútbol para poner su grano de arena con una generosa donación de 1’000.000 de dólares para esta situación, que se traduce en más de 3.000 millones de pesos.

“La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) y la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) anunciaron conjuntamente una donación de USD 1.000.000 destinada a apoyar las labores de reconstrucción tras el devastador terremoto que afectó recientemente a Colombia”, explicaron las confederaciones.

Y agregó: “La contribución económica será canalizada a través de la campaña ‘Colombia, un solo corazón’, que lidera la Primera Dama de la República de Colombia, Ana Lucía Pineda”.

𝗖𝗢𝗡𝗠𝗘𝗕𝗢𝗟 𝘆 𝗹𝗮 𝗙𝗲𝗱𝗲𝗿𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗖𝗼𝗹𝗼𝗺𝗯𝗶𝗮𝗻𝗮 𝗱𝗲 𝗙𝘂́𝘁𝗯𝗼𝗹 𝗱𝗼𝗻𝗮𝗻 𝘂𝗻 𝗺𝗶𝗹𝗹𝗼́𝗻 𝗱𝗲 𝗱𝗼́𝗹𝗮𝗿𝗲𝘀 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗹𝗼𝘀 𝗮𝗳𝗲𝗰𝘁𝗮𝗱𝗼𝘀 𝗽𝗼𝗿 𝗲𝗹 𝘁𝗲𝗿𝗿𝗲𝗺𝗼𝘁𝗼 𝗲𝗻 𝗖𝗼𝗹𝗼𝗺𝗯𝗶𝗮 🔗 https://t.co/J8JK5FWGC8#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/l3rqfmQACX — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) August 13, 2026

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Además, las entidades hicieron un llamado para que los clubes y demás sigan ayudando cómo puedan para beneficiar a las personas que se vieron afectadas por esta situación.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.