Hernán Giraldo permanece en la zona de emergencia a la espera de noticias sobre Juan Felipe, de 24 años, quien quedó desaparecido tras el colapso de un hotel durante el fuerte sismo que sacudió a Colombia.

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La incertidumbre se convirtió en la compañera permanente de Hernán Giraldo, uno de los familiares que permanece en una zona de emergencia de Pereira esperando noticias de su hijo, Juan Felipe Giraldo, de 24 años, quien continúa desaparecido tras el terremoto que afectó varias regiones del país.

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El joven se encontraba trabajando en Pereira cuando ocurrió el movimiento telúrico y, según su familia, quedó atrapado entre los escombros de un hotel que resultó afectado por el sismo. Desde entonces, los organismos de socorro adelantan labores para localizar a las personas que permanecen bajo las estructuras colapsadas.

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Hernán decidió no alejarse del lugar. Permanece cerca de los equipos de rescate mientras sigue de cerca cada avance de la búsqueda.

“Han sido momentos de mucha tristeza, mucho dolor. Y han sido momentos de mucha fe y mucha esperanza”, relató el padre durante una entrevista.

A pesar de las horas de angustia y de no tener certeza sobre el estado de Juan Felipe, Hernán mantiene la esperanza de encontrarlo con vida. El hombre aseguró que algunos indicios encontrados durante las labores de búsqueda le permiten conservar la ilusión de que su hijo continúa con vida debajo de los escombros.

“En este momento, un momento de esperanza, de fe, de que estoy seguro de que mi hijo está vivo”, manifestó.

Para la familia, una de las posibilidades es que el joven se encuentre protegido en alguno de los espacios que quedaron dentro de la estructura después del colapso. “Hay vacíos bajo los escombros y creo que debe estar en uno de esos vacíos”, explicó Hernán.

La posibilidad de que estos espacios hayan permitido la supervivencia de algunas personas mantiene la expectativa entre los familiares que permanecen en el lugar.

La situación resulta todavía más dolorosa para la familia porque Juan Felipe tenía un acontecimiento importante programado para los próximos días: su matrimonio. De acuerdo con lo relatado por su padre, el joven es vendedor y había llegado a Pereira durante la madrugada por motivos laborales. Su novia se encuentra en Bogotá y permanece a la espera de noticias.

En medio de la incertidumbre, Hernán incluso se aferra a la posibilidad de que la celebración pueda realizarse cuando Juan Felipe sea encontrado.

“Hijo, te amo y el domingo te vas a estar casando, y si no es el domingo, va a ser en ocho o 15 días, pero vas a estar ahí, hijo”, expresó el padre.

“Estoy seguro de que mi hijo está vivo”, dice un hombre en Colombia que busca incansablemente a su hijo entre los escombros. El padre, además, tiene fe de que su hijo saldrá con vida y se va a casar el próximo domingo. 🙏❤️‍🩹 pic.twitter.com/Kzk5If248c — Guillo (@codiguillos) August 13, 2026

Juan Felipe, además, es padre de un niño de dos años, otro de los motivos que mantiene a sus familiares aferrados a la esperanza de que pueda ser localizado con vida.

Al describir a su hijo, Hernán destacó su fortaleza y aseguró que confía en que esas cualidades le permitan resistir mientras los rescatistas avanzan entre los restos de la edificación. “Es un berraco. Es un ganador”, afirmó.

El padre también insiste en que no piensa abandonar la zona mientras exista la posibilidad de encontrar a Juan Felipe. Su espera ha estado marcada por momentos de profundo dolor, pero también por la confianza en las labores de los organismos de socorro.

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“Hay vida, hay pequeñas señales de vida. Y si hay vida, hay esperanza”, sostuvo.

La historia de Hernán refleja el drama que viven otras familias que, después del terremoto, continúan esperando una señal de sus seres queridos desaparecidos.

Mientras los equipos especializados trabajan entre los escombros, él permanece en el lugar con un mensaje claro para su hijo: espera volver a verlo con vida y celebrar junto a él el matrimonio que, por ahora, quedó suspendido por la tragedia.

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