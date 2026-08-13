La idea de que las altas temperaturas anuncian un sismo es una creencia extendida, especialmente en Colombia, un país donde los movimientos telúricos hacen parte de la actividad natural del territorio.

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Según la explicación del Servicio Geológico Colombiano (SGC), no existe una relación directa entre el calor de la atmósfera y la ocurrencia de un sismo. Ambos sistemas tienen procesos y dinámicas propias, por lo que una jornada especialmente calurosa no permite anticipar que la tierra vaya a moverse.

En Colombia tiembla todos los días

El SGC recuerda que en Colombia se registran sismos todos los días, independientemente de si hace calor, llueve, hay frío o se presentan otras condiciones meteorológicas.

La confusión puede surgir porque tanto el clima como los movimientos del subsuelo son fenómenos naturales que ocurren al mismo tiempo, pero el estado de la atmósfera no determina cuándo ocurrirá un sismo.

Por eso, un día de temperaturas elevadas no debe interpretarse como una señal de alerta sísmica. Hasta el momento, las condiciones del tiempo no permiten predecir de manera confiable cuándo, dónde o con qué magnitud ocurrirá un terremoto.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.