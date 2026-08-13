Por: Noticiero 90 minutos

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La Secretaría de Movilidad de Cali ha mantenido en firme varios cierres viales este 13 de agosto de 2026. Estas acciones tienen como objetivo principal facilitar las labores de búsqueda, rescate y remoción de escombros en distintos sectores afectados tras el sismo ocurrido el pasado 10 de agosto. De acuerdo con lo informado por Jorge Vergara, comandante operativo de la Secretaría de Movilidad, las restricciones de tránsito se han mantenido desde las 10:00 a.m., especialmente en los corredores que llevan hacia las áreas donde trabajan intensamente los organismos de emergencia.

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Entre las afectaciones viales más relevantes se encuentran los cierres en la calle 5ta en sentido sur, a la altura de las carreras 39, 42, 44, 50 y 52. Además, hay restricción en el punto donde la avenida Roosevelt conecta con la calle 5ta. En sentido occidente, la carrera 56 con calles 6 y 9 también presenta bloqueo, mientras que la calle 50 en sentido norte con calle 9 cuenta con limitaciones. Asimismo, se encuentra completamente cerrada la calle 9ª, incluyendo el tramo que atraviesa el sector de la carrera 44. Otra zona crítica es la intersección de la calle 5 con carrera 61, donde el cierre rige en sentido hacia el norte.

Vergara explicó que la motivación de estos cierres radica en permitir que los equipos de emergencia tengan vía libre para operar, evitando que el tráfico particular obstaculice la remoción de escombros y el rescate de quienes aún permanecen atrapados por el colapso de edificaciones. Según el funcionario, mantener despejadas estas rutas es fundamental para garantizar la integridad de las personas y la eficacia de los organismos de socorro.

En medio de las restricciones viales, también se han habilitado corredores humanitarios. Estas vías están destinadas al traslado urgente de personas desde los puntos de emergencia hacia diferentes centros asistenciales ubicados en el sur de Cali. Por tal motivo, la Secretaría de Movilidad ha solicitado a los conductores evitar las zonas cerradas, seguir las indicaciones de los agentes y usar rutas alternativas disponibles mientras persistan las operaciones de rescate.

Finalmente, la entidad recuerda que la medida temporal de Pico y Placa sigue vigente entre el 12 y el 15 de agosto, de acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Cali.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los cierres viales en Cali por las labores de rescate tras el sismo?

Los cierres viales en Cali afectan principalmente la calle 5ta en sentido sur a la altura de las carreras 39, 42, 44, 50 y 52, así como el enlace de la avenida Roosevelt con la calle 5ta. Además, hay bloqueos en la carrera 56 con calles 6 y 9, la calle 50 con calle 9 en sentido norte y el cierre total de la calle 9ª, incluyendo la carrera 44.

¿Por qué la Secretaría de Movilidad de Cali implementó corredores humanitarios tras el sismo?

Los corredores humanitarios fueron dispuestos por la Secretaría de Movilidad de Cali para permitir el traslado rápido y seguro de personas desde puntos de emergencia a centros asistenciales del sur, asegurando que el tráfico particular no obstruya las operaciones de rescate y atención médica.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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