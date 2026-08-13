Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El expresidente Gustavo Petro utilizó sus redes sociales para expresar su solidaridad con Rigoberto, un campesino cafetero de Anserma cuya vivienda fue destruida por el terremoto que recientemente sacudió el país. Petro recordó que durante su campaña presidencial tuvo la oportunidad de dormir en la casa de Rigoberto y que, en aquellas jornadas, aprendió de primera mano sobre el trabajo cafetero y las labores cotidianas de los campesinos en esa región. “A Rigoberto, el campesino cafetero de Anserma donde dormí en campaña y me enseñó las faenas del café, se le cayó toda la casa donde dormí por el terremoto”, escribió Petro en su mensaje, subrayando el impacto personal que tuvo esta noticia para él.

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En su publicación, el exmandatario también anunció su intención de buscar maneras de ayudar al campesino damnificado, señalando que espera reunir dinero para apoyar la reconstrucción de la vivienda. Petro indicó: “Espero una vaca de dinero para ayudarla a reconstruir; daré más tarde una cuenta para ello”, haciendo alusión a la costumbre popular de recolectar fondos o aporte voluntarios —la llamada “vaca”— entre conocidos y seguidores para enfrentar situaciones complejas. Sin embargo, hasta el momento, el expresidente no ha brindado más detalles sobre la dinámica de la colecta, el mecanismo de recaudo ni la meta estimada en dinero.

El mensaje de Petro estuvo acompañado por una fotografía donde se le ve junto a Rigoberto, en un ambiente de trabajo cafetero, recordando el vínculo forjado durante la campaña presidencial. Su publicación se conoció en medio de la emergencia nacional provocada por el terremoto, un contexto en el que diversas figuras públicas y ciudadanos han manifestado su solidaridad con las personas afectadas y han propuesto iniciativas para brindar apoyo.

Según la publicación, hasta el momento Petro no ha especificado plazos, montos ni métodos concretos para canalizar la ayuda, limitándose por ahora a anunciar que informará más adelante sobre los detalles de la colecta destinada a reconstruir la casa de Rigoberto.

¿Cómo planea Gustavo Petro apoyar a Rigoberto, el campesino cafetero afectado por el terremoto?

De acuerdo con el mensaje publicado por Gustavo Petro en sus redes sociales, el exmandatario tiene la intención de recolectar dinero —lo que llamó una “vaca de dinero”— para contribuir con la reconstrucción de la vivienda de Rigoberto, el campesino de Anserma cuya casa fue destruida tras el sismo. Petro mencionó que compartirá próximamente una cuenta para las donaciones, pero no detalló la cantidad de recursos esperados ni el mecanismo de la colecta.

¿Qué significa hacer una “vaca de dinero” en el contexto colombiano?

Hacer una “vaca de dinero” es una expresión coloquial en Colombia que hace referencia a reunir fondos entre varias personas para alcanzar un objetivo común, generalmente buscando apoyo económico de amigos, familiares o la comunidad. En este caso, Gustavo Petro propuso una “vaca” para ayudar a reconstruir la vivienda de Rigoberto tras el terremoto que afectó gravemente su propiedad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.