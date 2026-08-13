Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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San Luis, en el departamento del Tolima, está atravesando una de las crisis ambientales más graves de su historia reciente, según declaraciones de Ricardo Acosta, alcalde del municipio. En tan solo 48 horas, más de 600 hectáreas de vegetación y cultivos han sido consumidas por una serie de incendios forestales que continúan avanzando. Acosta catalogó el episodio como “la mayor tragedia ambiental en la historia de San Luis”, evidenciando la preocupación y el asombro incluso de los técnicos encargados de gestionar la emergencia. Esta situación, según expresó el mandatario, no tiene antecedentes en el país considerando la manera inusual en que el fuego se propaga y la contundencia con la que las llamas destruyen todo a su paso; expertos incluso comparan las actuales condiciones con incendios reportados en otras partes del mundo.

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El drama ambiental ha llegado a tal extremo que el fuego alcanzó viviendas así como el cementerio del corregimiento de Payandé, conocido también como uno de los destinos turísticos importantes en la región. Las labores de socorro mantienen un despliegue permanente en zonas rurales, enfocándose especialmente en las veredas Tomogó, Meseta, Cañadas, San Cayetano, Ciruelos, Guayabito y La Flor, identificadas por el propio alcalde como puntos críticos de la emergencia. Allí, las condiciones climáticas han dificultado la labor de los equipos de atención: las altas temperaturas asociadas al fenómeno de El Niño han provocado que el suelo registre más de 200 grados centígrados, mientras que fuertes vientos de hasta 30 kilómetros por hora reactivan zonas previamente controladas, lo que complica aún más el manejo de la situación.

Por ahora, la prioridad para los organismos de socorro es contener los incendios y proteger la vida de los habitantes de San Luis. Acosta ha señalado que el levantamiento de un censo de damnificados se desarrollará solo cuando la emergencia esté bajo mayor control, ya que, por el momento, el foco debe estar en detener el avance del fuego. La emergencia de San Luis se suma a la complicada situación que vive Tolima, donde en las últimas semanas ya se han perdido más de 2.000 hectáreas por incendios forestales y se reportan 36 eventos activos en todo el departamento, según lo señalado por el alcalde.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la magnitud actual de los incendios forestales en San Luis, Tolima?

La emergencia ambiental en San Luis, Tolima, ha destruido más de 600 hectáreas de vegetación y cultivos en las últimas 48 horas, afectando tanto zonas rurales como el corregimiento de Payandé. La gravedad de los incendios radica en la propagación inusualmente rápida de las llamas y la dificultad para su control, de acuerdo con el alcalde Ricardo Acosta.

¿Qué dificultades enfrentan los organismos de socorro para controlar los incendios en San Luis?

Los equipos de atención se enfrentan a altas temperaturas en el terreno, asociadas al fenómeno de El Niño, que superan los 200 grados centígrados y vientos de hasta 30 kilómetros por hora. Estas condiciones reactivan focos ya controlados y dificultan mantener la emergencia bajo control, según declaraciones de las autoridades locales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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