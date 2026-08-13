Por: DIARIO DEL PEREIRA

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La emergencia causada por el terremoto en Pereira ha movilizado de manera constante a la Policía Nacional, que sostiene un operativo permanente durante las 24 horas para apoyar a la ciudadanía en los momentos de mayor necesidad. De acuerdo con información publicada por El Diario, el esfuerzo se concentra especialmente en la ayuda directa a quienes han resultado más afectados, mediante tareas de búsqueda y rescate de personas atrapadas, además de la vigilancia en las zonas más impactadas por el sismo.

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Los uniformados de la Policía Nacional participan en distintas áreas de la ciudad, desplegando su presencia en sectores donde las estructuras colapsaron, y apoyando evacuaciones necesarias para prevenir mayores pérdidas. Estas tareas incluyen acompañar a las familias damnificadas, brindar contención emocional y reforzar la seguridad en espacios vulnerables como viviendas y comercios afectados por el movimiento telúrico.

Entre las operaciones más destacadas durante la emergencia, resalta el rescate con vida de una mujer que permaneció atrapada bajo los escombros durante aproximadamente 36 horas. Según El Diario, este hecho dio esperanza tanto a los rescatistas como a las familias, demostrando la importancia de no cesar las labores de búsqueda mientras existan posibilidades de hallar sobrevivientes. Esta labor fue posible gracias a la acción conjunta del Grupo de Operaciones Especiales en Emergencias y Desastres de la Policía Nacional, conocido por la sigla PONALSAR, los Bomberos y rescatistas voluntarios, quienes trabajaron de manera articulada hasta lograr ubicar y salvar a la afectada.

La presencia policial también es relevante para mantener la seguridad y el orden en los puntos más afectados, donde las autoridades advierten del compromiso con la protección de la vida y la facilitación del trabajo de los equipos especializados. Además, la Policía Nacional enfatiza la necesidad de acompañar a las familias que esperan información sobre sus seres queridos, mientras continúan las operaciones en diferentes sectores de la ciudad.

Mientras el despliegue de uniformados, bomberos, socorristas y voluntarios avanza, persiste la esperanza entre quienes no bajan los brazos y continúan la búsqueda entre escombros. La dedicación de estos equipos resalta el valor del trabajo conjunto y la solidaridad en los momentos críticos de la emergencia.

¿Cómo apoya la Policía Nacional las labores de rescate tras el terremoto en Pereira?

De acuerdo con El Diario, la Policía Nacional apoya las labores de rescate a través de un despliegue permanente, participando en búsquedas de personas, acompañando evacuaciones y facilitando la seguridad para equipos de bomberos, PONALSAR y voluntarios, todo en coordinación con los organismos de socorro.

¿Cuáles son las prioridades de la Policía Nacional durante la emergencia en Pereira?

La Policía Nacional ha insistido en que sus prioridades durante la emergencia son proteger la vida de los afectados, facilitar el trabajo de los organismos especializados y brindar acompañamiento a las familias mientras esperan información sobre sus seres queridos, según información de El Diario.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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