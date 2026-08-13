Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

En la localidad rural de Sumapaz, en Bogotá, las instituciones distritales han consolidado un esfuerzo articulado y constante para fortalecer los entornos protectores dirigidos a niñas, niños y adolescentes. Bajo la administración del alcalde mayor Carlos Fernando Galán y el liderazgo del alcalde local Diego García Bejarano, se desarrolló recientemente en Tunal Alto una nueva jornada del Comité Operativo Local de Infancia y Adolescencia (COLIA). De acuerdo con la información oficial de la Alcaldía Local de Sumapaz, este comité constituye un espacio clave para la coordinación interinstitucional y la atención a las necesidades específicas de la infancia y adolescencia en la única localidad 100 % rural de la capital.

Sigue a PULZO en Discover

El COLIA promueve la participación activa de varias entidades en el territorio, con reuniones presenciales el segundo martes de cada mes, asegurando que las políticas públicas y el seguimiento a los compromisos no se gestionen solamente desde oficinas administrativas, sino directamente en las comunidades rurales. En este escenario intervienen entidades como la Secretaría Distrital de Integración Social, que lidera la mesa técnica del COLIA, junto con otras secretarías como las de Hábitat, Ambiente, Movilidad, Gobierno y Cultura, Recreación y Deporte. También participan la Defensoría del Pueblo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el Ministerio del Interior y la propia Alcaldía Local de Sumapaz, demostrando así la relevancia de la articulación institucional.

Tres mesas de trabajo complementan estos esfuerzos: la Mesa PETIA, orientada a la prevención y erradicación del trabajo infantil ampliado; la Mesa PRUUNNA, enfocada en la prevención del reclutamiento y utilización de menores; y la Mesa REAPI, que aborda la atención para la primera infancia. Durante la última jornada, se revisaron avances y compromisos relacionados con la prevención de violencias, la generación de entornos protectores, la participación de niñas, niños y adolescentes y el fortalecimiento de rutas de atención.

Entre los temas abordados se destaca la promoción de la lactancia, la adecuación de la Maloca de Tunal Alto y estrategias para la prevención de la violencia sexual, incluyendo la creación de contenidos audiovisuales con participación de menores y el fortalecimiento de conocimientos sobre rutas de atención y el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Todo ello permite que la política de infancia llegue efectivamente a la ruralidad, adaptándose a las características geográficas y sociales de Sumapaz.

Este trabajo colaborativo reafirma el compromiso de la administración distrital y local para que la niñez y adolescencia de Sumapaz cuente con condiciones reales de protección, participación y garantía de derechos, consolidando un modelo de intervención adaptado al contexto rural.

¿Qué es el Comité Operativo Local de Infancia y Adolescencia (COLIA) en Sumapaz?

El Comité Operativo Local de Infancia y Adolescencia (COLIA) es un espacio de coordinación institucional que reúne entidades distritales y locales para diseñar, implementar y hacer seguimiento a políticas, programas y acciones en favor de la garantía, protección y promoción de los derechos de la infancia y adolescencia en la ruralidad de Sumapaz, según la Alcaldía Local de Sumapaz.

¿Cómo funcionan las mesas de trabajo del COLIA y cuáles son sus enfoques?

Las mesas de trabajo del COLIA están diseñadas para atender problemáticas específicas: PETIA se centra en la prevención y erradicación del trabajo infantil ampliado, PRUUNNA en la prevención del reclutamiento y utilización de menores y REAPI en la atención integral a la primera infancia. Cada mesa permite abordar con profundidad los desafíos de la niñez y adolescencia rural según su particularidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.