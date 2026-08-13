Por: Noticiero 90 minutos

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El municipio de Roldanillo, ubicado en la zona norte del Valle del Cauca, atraviesa una grave emergencia tras el terremoto ocurrido el 10 de agosto. De acuerdo con declaraciones del secretario de Gobierno local, Álvaro David López, entre el 75 % y el 80 % de las viviendas de Roldanillo presentan daños significativos o incluso colapsos. Esta situación ha dejado a gran parte de la comunidad en un estado de vulnerabilidad y ha puesto en riesgo la infraestructura básica y cultural de la región.

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El temblor también afectó edificaciones emblemáticas y espacios fundamentales para la vida de los habitantes, como el hospital regional, la Alcaldía, la Universidad UniTEP y el reconocido Museo Rayo. En particular, el Hotel Balcones del Parque, ubicado frente al parque central, fue identificado como una de las construcciones más dañadas y, según evaluaciones preliminares, podría requerir demolición por cuestiones de seguridad. El secretario López lamentó el deterioro de este edificio, al que valoró como una auténtica joya arquitectónica y parte del patrimonio local. Por su parte, la sede de la Alcaldía se encuentra gravemente afectada y requiere análisis estructurales más profundos para definir su futuro.

En el caso del hospital municipal, la preocupación es mayor, ya que la sección antigua del edificio muestra importantes afectaciones que amenazan su estabilidad. La administración de Roldanillo ha evidenciado la urgencia de contar con profesionales especializados; por ello, se ha solicitado el apoyo de ingenieros estructurales y arquitectos con el propósito de avanzar en una evaluación técnica precisa, determinar la posibilidad de recuperar ciertas edificaciones o proceder a su demolición, y evitar así mayores riesgos para la comunidad.

La Alcaldía también hizo un llamado al Gobierno Nacional y al Gobierno Departamental para que se fortalezca el acompañamiento en esta etapa crítica. Es fundamental que las decisiones sobre la recuperación, rehabilitación o demolición de los edificios y viviendas se fundamenten en análisis técnicos responsables y objetivos, según la información detallada por las autoridades locales.

Roldanillo es conocido en el ámbito turístico por sus actividades como el parapente, el ala delta y una variada oferta cultural. La emergencia actual supone un reto adicional para el municipio, que busca reponerse de los daños. Por el momento, una de las prioridades definidas por las autoridades es avanzar en la estabilización del estado de las edificaciones y garantizar la seguridad de los habitantes, antes de reactivar plenamente el turismo y otras actividades económicas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles edificios emblemáticos de Roldanillo sufrieron daños tras el terremoto?

De acuerdo con las autoridades locales citadas en el reporte, entre los edificios más afectados están el hospital, la Alcaldía, la Universidad UniTEP y el Museo Rayo. Además, el Hotel Balcones del Parque, considerado una joya arquitectónica del municipio, presenta daños severos que podrían implicar su demolición.

¿Por qué Roldanillo necesita ingenieros estructurales tras el terremoto?

La magnitud de los daños obliga a una evaluación técnica detallada de cada edificación. El aporte de ingenieros estructurales y arquitectos resulta indispensable para identificar de forma precisa cuáles estructuras pueden recuperarse y cuáles deben derribarse, priorizando la seguridad de los habitantes y la toma de decisiones fundamentadas en criterios técnicos.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.