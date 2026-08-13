Después de confirmar que culminó la etapa de búsqueda de desaparecidos por el terremoto, la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, hizo un llamado a los turistas en medio de la emergencia que atraviesa el departamento.

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La petición de la mandataria tiene que ver con los planes de viaje que tienen programados los turistas para las próximas semanas y meses a la costa pacífica, teniendo en cuenta que se aproxima la temporada de avistamiento de ballenas en la región.

Al respecto, Córdoba aseguró que en esta región el departamento no tiene mayores afectaciones y que la infraestructura hotelera no tiene daños, motivo por el cual destinos como Nuquí, Bahía Solano y Juradó se mantienen abiertos a los visitantes.

“No lo cancelen, no desprotejan a las familias que viven del turismo porque realmente sería una mayor afectación. Allá no tenemos mayores afectaciones, la infraestructura hotelera está bien, el aeropuerto está bien, así que, por favor, no cancelen y apoyen el turismo”, dijo la mandataria en entrevista con Semana.

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La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, pidió a los turistas que no cancelen sus planes que ya habían programado en la Costa pacífica que no se afectó con el terremoto. “No desprotejan a las familias que viven del turismo”, dijo. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/UB7bYKCuL5 — Revista Semana (@RevistaSemana) August 13, 2026

En más peticiones para atender la contingencia en Quibdó y municipios aledaños que tienen grandes pérdidas, la mandataria aseguró que se requiere materiales de reconstrucción para iniciar una nueva fase.

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Hospital de Quibdó (Chocó) atraviesa crisis en atención

Por otra parte, el Hospital San Francisco de Asís, en Quibdó, atraviesa una situación crítica tras el terremoto, al ser el único centro público de mediana complejidad del Chocó. El centro registra una sobreocupación del 245,2 %, atiende a pacientes de varios municipios afectados y mantiene ocupadas sus nueve camas de UCI. A esto se suma una dificultad clave: no cuenta con una nevera especializada para conservar sangre, por lo que las unidades deben llegar desde otras ciudades y ser utilizadas de inmediato, complicando la atención de hemorragias, cirugías urgentes y otros procedimientos.

La emergencia también llevó a reforzar el personal y los recursos disponibles. Durante las primeras 48 horas, 33 pacientes fueron trasladados a Antioquia, mientras ortopedistas, cirujanos, intensivistas y pediatras llegaron desde otras regiones para apoyar la atención. Ahora, el hospital requiere equipos e insumos para responder a la demanda, entre ellos monitores, camillas, glucómetros, sillas de ruedas, material quirúrgico y hemoderivados.

¿Cómo donar al departamento del Chocó?

Las personas que quieran aportar dinero directamente a la atención de la emergencia en Chocó pueden hacerlo a través de la cuenta oficial dispuesta por la Gobernación del departamento en el Banco de Bogotá. Se trata de la cuenta de ahorros 578818429, registrada a nombre de Ayuda humanitaria, con NIT 891.680.010-3. Antes de transferir, se recomienda comprobar cuidadosamente que los datos coincidan con los oficiales.

En Bogotá se mantienen activas las campañas #SOSChocó y #Chocótenecesita. Los puntos de acopio destinados para recibir insumos médicos y más donaciones, han habilitado los puntos de bomberos de Kennedy, Puente Aranda, Restrepo, Chapinero y el Palacio de los Deportes.

En Medellín y Antioquia también fueron habilitados distintos lugares para recibir donaciones de alimentos, productos de higiene, insumos médicos y otros elementos básicos. Entre los puntos mencionados están la Librería Rodante Delfos, en Laureles-Estadio; la Universidad de Antioquia, por medio de AfroUdeA; y el Parque Principal de Itagüí, donde se anunció una jornada de recolección para el 11 y 12 de agosto, entre las 10:00 a. m. y las 5:00 p. m.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.