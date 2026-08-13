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El reciente sismo que sacudió Colombia el 10 de agosto desencadenó una serie de acciones inmediatas no solo para salvaguardar la vida de quienes quedaron atrapados o resultaron heridos, sino también para atender una tarea igualmente humanitaria: la identificación y entrega digna de los cuerpos recuperados. Según información oficial, en este proceso trabajan estrechamente las autoridades judiciales y forenses, con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses a la cabeza, encargándose de identificar a las víctimas y determinar las circunstancias de cada caso mediante procedimientos técnicos y científicos.

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De acuerdo con datos divulgados durante la emergencia, la Fiscalía General de la Nación anunció la habilitación de puntos de atención en Palmira y Tuluá, cuyo objetivo es acompañar a los familiares de las víctimas en el momento de entrega. Las familias que acuden a estos puntos reciben orientación de fiscales y asistentes fiscales, quienes supervisan un proceso legal y administrativo que busca preservar la dignidad de los fallecidos, así como la integridad y derechos de sus allegados.

El procedimiento de traslado establece que los cuerpos recuperados en Cali se llevan hasta Palmira, mientras que desde Buenaventura se trasladan a Tuluá. Si los decesos ocurrieron en otros municipios, el trámite se realiza en la sede más cercana. Este protocolo permite descentralizar la atención y agilizar la entrega de los restos.

Para acreditar parentesco y proceder con la entrega, se solicita a los familiares presentar cédula de ciudadanía, una fotocopia del documento de identidad y el registro civil. Estas medidas son esenciales para evitar confusiones y garantizar que cada cuerpo llegue a sus destinatarios legítimos. Además, debido a que muchos de los cuerpos pueden mostrar daños o condiciones que dificultan la identificación visual, Medicina Legal aplica diferentes métodos científicos para confirmar la identidad de manera fehaciente.

Estas acciones reflejan el esfuerzo por mantener la dignidad en el trato a las víctimas tras una tragedia de esta magnitud, mientras que las autoridades continúan avanzando en las investigaciones para establecer el balance final de afectados. Todo este procedimiento, revelado por la Fiscalía y el Instituto Nacional de Medicina Legal, ofrece respaldo y acompañamiento técnico y humano para quienes enfrentan el dolor de una pérdida en condiciones dramáticas.

¿Cómo se realiza la identificación de cuerpos tras un sismo en Colombia según Medicina Legal?

Según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la identificación de cuerpos después del sismo es un proceso que abarca desde confirmaciones documentales hasta el uso de técnicas científicas. La entrega solo ocurre tras corroborar plenamente la identidad, dada la posibilidad de que los cuerpos presenten lesiones o alteraciones que dificulten la identificación visual.

¿Qué documentos deben presentar los familiares para recibir el cuerpo de una víctima del sismo?

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, los familiares que soliciten la entrega de un cuerpo deben presentar la cédula de ciudadanía, una fotocopia del documento de identidad y el registro civil que demuestre el parentesco. Esta documentación es indispensable para asegurar una entrega adecuada y respetuosa.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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