Por: Noticiero 90 minutos

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El barrio Capri, ubicado al sur de Cali, se ha convertido en el epicentro de los esfuerzos de rescate tras el fuerte terremoto de magnitud 7,4 que sacudió la capital vallecaucana. Han pasado tres días desde el sismo, tiempo durante el cual los organismos de socorro y voluntarios han mantenido una intensa labor sobre los escombros de la unidad residencial Torres del Limonar, una de las estructuras más afectadas por el desastre natural. Según información proporcionada por Milton Castrillón, gerente de la emergencia en la zona, y con base en los planos y datos entregados por la administradora, este conjunto residencial contaba con dos torres, identificadas como A y B, cada una compuesta por 32 apartamentos, sumando aproximadamente 64 familias residentes.

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Al momento del terremoto, no todas las personas se encontraban dentro de sus apartamentos; más del 50% de los habitantes estaba en actividades fuera de casa, de acuerdo con Castrillón. Sin embargo, la emergencia desatada por el colapso estructural ha movilizado no solo a los equipos oficiales, sino también a familiares, amigos y vecinos, quienes permanecen en el área a la espera de noticias sobre sus seres queridos. El relato del funcionario señala la presencia constante de las familias y de todo tipo de apoyos durante los procesos de búsqueda y atención.

Entre las tragedias personales que se han hecho públicas, destaca el caso del periodista Carlos Aponte, quien perdió a su padre y su sobrina, localizados sin vida entre los restos del edificio. Mientras tanto, su madre sigue desaparecida, lo que mantiene la incertidumbre y la esperanza entre los allegados y equipos de rescate. Según declaraciones citadas de Milton Castrillón a medios, "Ayer, finalizando la noche y empezando la madrugada, se rescató al papá de Carlos Aponte y luego a su sobrina. Estamos pendientes del rescate de su madre". Esta situación refleja el drama humano que acompaña el desastre, en medio de la remoción de escombros con maquinaria pesada y el hallazgo, muchas veces, de víctimas mortales en lugar de sobrevivientes.

Castrillón manifestó que, aunque ya han pasado más de 72 horas desde el sismo, las labores no se detienen y la fe en encontrar personas con vida se mantiene vigente entre los equipos en campo. La remoción avanza lentamente debido a la magnitud de la destrucción, pero el ánimo de encontrar sobrevivientes no ha decaído. Las familias, junto a los organismos de atención, afrontan la espera con el respaldo colectivo de la comunidad, que sigue brindando apoyo logístico y emocional en el lugar.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántas familias fueron afectadas por el terremoto en el barrio Capri de Cali?

De acuerdo con la información del gerente de emergencia, Milton Castrillón, la unidad residencial Torres del Limonar en el barrio Capri contaba con dos torres, cada una con 32 apartamentos, lo que suma aproximadamente 64 familias. Sin embargo, al momento del terremoto, más de la mitad de los residentes no se encontraba en el interior de sus viviendas, lo cual incidió en el número de personas afectadas y facilitó las labores de búsqueda en algunos casos.

¿Qué labores realizan los organismos de socorro tras un terremoto como el ocurrido en Cali?

Después de un terremoto como el que impactó Cali, los organismos de socorro se concentran en la búsqueda y rescate de posibles sobrevivientes entre los escombros, el traslado de heridos y la localización de desaparecidos. Estos equipos emplean maquinaria pesada para remover estructuras colapsadas, mientras familiares y voluntarios colaboran en las labores, manteniendo la esperanza de encontrar personas vivas aún después de varias horas del desastre.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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