Elizabeth Cristina Ortiz Peña, ‘influencer’ y psicóloga cercana al gobierno de Gustavo Petro, firmó 13 contratos con cinco entidades estatales entre enero de 2023 y enero de 2026, por un valor total de $795,9 millones.

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Los acuerdos fueron realizados mediante contratación directa y prestación de servicios con el Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de Salud, Dapre, Ministerio de Justicia y la Superintendencia del Subsidio Familiar.

Actualmente, dos contratos permanecen vigentes y suman $188,7 millones. Uno fue firmado con el Dapre por $121,7 millones para apoyar labores de monitoreo, seguimiento y análisis de medios, así como la difusión de contenidos de la Jefatura de Despacho Presidencial.

El otro, por $67 millones, corresponde a la Superintendencia del Subsidio Familiar y está relacionado con procesos de inspección, vigilancia y elaboración de modelos estadísticos.

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Durante el gobierno Petro, Ortiz también tuvo contratos con Justicia para apoyar políticas penitenciarias, con Minas para diagnósticos sociales y seguimiento de convenios sobre combustibles, y con Salud para labores administrativas, proyectos de promoción de la salud y generación de contenidos.

El Ministerio de Minas fue la entidad que más recursos destinó a sus contratos, con $290,4 millones, seguido por Salud, con $166,8 millones. El último contrato fue cedido en julio de 2026.

Polémicas y logros de Petro

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