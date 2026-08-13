Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un operativo de control destinado a motocicletas en el sector del puente del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) en Ibagué terminó en disturbios que requirieron la intervención de la Policía Metropolitana de Ibagué. Todo inició cuando agentes de tránsito llevaban a cabo un operativo, enfocándose principalmente en motocicletas que, presuntamente, estaban estacionadas en lugares sin autorización. La situación, que inicialmente correspondía a la verificación del cumplimiento de normas de tránsito, pronto tomó otro rumbo cuando se alteró el orden público ante el desarrollo de los hechos, según la información preliminar proporcionada en el reporte.

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De acuerdo con los datos, la tensión fue en aumento entre los ciudadanos presentes y los funcionarios encargados del procedimiento, lo que derivó en un enfrentamiento verbal y físico. Los ánimos caldeados obligaron a los agentes de tránsito a solicitar acompañamiento policial, en busca de restablecer la calma y evitar que la situación se saliera de control. Al lugar asistieron uniformados de la Policía Metropolitana de Ibagué para intervenir y respaldar el proceso.

Sin embargo, durante esta intervención policial surgieron nuevas denuncias que involucraron el actuar de uno de los uniformados presentes. Según se conoció a través de testimonios y versiones del lugar, un policía habría usado de forma inadecuada uno de los implementos que le son asignados para la prestación del servicio, específicamente el elemento conocido popularmente como "bolillo". Este hecho incrementó el malestar y añadió críticas sobre la forma en la que se estaba desarrollando el operativo.

Frente a estos hechos, la Policía Metropolitana de Ibagué reaccionó emitiendo un pronunciamiento oficial. En este comunicado indicó que, tras recibir las denuncias sobre el presunto uso excesivo o inadecuado del "bolillo" por parte de un uniformado, la institución procederá a realizar las investigaciones y verificaciones correspondientes necesarias para esclarecer exactamente lo sucedido y determinar cualquier posible responsabilidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué hubo intervención de la Policía Metropolitana de Ibagué en el puente del SENA?

La Policía Metropolitana de Ibagué tuvo que intervenir en el puente del SENA tras una serie de enfrentamientos generados en medio de un control a motocicletas realizadas por agentes de tránsito. Los disturbios ocurrieron cuando los funcionarios detectaron posibles infracciones, lo que elevó la tensión entre los ciudadanos y las autoridades presentes.

¿Qué denuncias se hicieron sobre el uso del "bolillo" por parte de la Policía en el operativo del puente del SENA?

Durante la intervención policial en el puente del SENA, se denunció que un uniformado habría utilizado de forma inadecuada el "bolillo", un implemento asignado para labores policiales. Ante esto, la Policía Metropolitana de Ibagué anunció que iniciará investigaciones y verificaciones para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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