Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La materialización del proyecto Ibatech en Ibagué empieza a concretarse tras la entrega de un terreno de más de 17.000 metros cuadrados al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), según información oficial. Este predio, ubicado en Picaleña, junto al actual Centro de Industria y la Construcción del SENA, representa un avance decisivo en la apuesta de la ciudad y del departamento del Tolima por incentivar la formación técnica, tecnológica y la innovación en la región.

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La ubicación estratégica del terreno facilita la integración con la oferta educativa que ya opera en este sector, potenciando las oportunidades para los jóvenes y demás habitantes interesados en procesos de formación de alta calidad. De acuerdo con lo proyectado, el futuro complejo Ibatech está diseñado para convertirse en un eje dinamizador del talento regional, promoviendo una sinergia entre educación, tecnología, innovación y desarrollo económico.

El diseño del complejo contempla espacios multifuncionales y de avanzada. Entre ellos destacan aulas especializadas, salas destinadas a eventos de diversos formatos, áreas de exposición y un moderno hub de innovación. Este último servirá como un escenario ideal para intercambiar ideas, desarrollar proyectos y articular actores del sector tecnológico y educativo del Tolima. Uno de los principales atractivos será el auditorio, con capacidad para recibir a más de 2.000 personas, pensado para albergar actividades académicas, empresariales, culturales y de divulgación científica o tecnológica.

Desde la perspectiva del SENA, la entrega del lote marca el inicio de una nueva etapa en la ejecución del proyecto Ibatech. Ahora, con este espacio físico definido, se podrán concretar las etapas constructivas y adaptarlas a las demandas de la población local. El objetivo central es que el complejo, una vez concluido, beneficie a miles de jóvenes, quienes encontrarán allí las condiciones propicias para capacitarse, impulsar sus ideas y fortalecer sus capacidades para insertarse con éxito en el mundo laboral contemporáneo.

La gestión y entrega de este terreno de más de 17.000 metros cuadrados constituye, entonces, un paso fundacional en la transformación educativa y tecnológica de Ibagué, con potencial para impactar positivamente en el desarrollo regional.

¿Cómo será el complejo de Ibatech que construirá el SENA en Ibagué?

El futuro complejo de Ibatech incluirá aulas especializadas, salas multipropósito, áreas de exposición, un hub de innovación y un auditorio para más de 2.000 personas, todo diseñado para fomentar la educación, la tecnología y la integración de sectores vinculados al desarrollo tecnológico en Tolima, de acuerdo con lo comunicado por el Servicio Nacional de Aprendizaje.

¿Dónde estará ubicado el proyecto Ibatech y por qué es una localización estratégica?

El proyecto Ibatech se desarrollará en Picaleña, junto al actual Centro de Industria y la Construcción del SENA en Ibagué. Esta ubicación es clave porque facilita la articulación entre la nueva infraestructura y la existente, potenciando así las posibilidades de formación para jóvenes de la región, según lo informado oficialmente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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