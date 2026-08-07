Por: Portal Bogotá

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El Centro de Desarrollo Comunitario (CDC) José Antonio Galán, ubicado en la localidad de Puente Aranda, es un claro ejemplo del compromiso de la ciudad por promover la inclusión y el bienestar a través de la educación. Según la información presentada en el portal oficial ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ y la Secretaría Distrital de Integración Social, este centro, en alianza con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), ha implementado cursos de técnica vocal escénica pensados para jóvenes, personas adultas y mayores. En estos espacios, treinta y cinco personas dejaron atrás su temor escénico y encontraron en el escenario una oportunidad para desarrollarse personal y emocionalmente.

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En el CDC, más de 200 personas asisten diariamente a talleres y cursos que promueven el aprendizaje, el desarrollo de habilidades y la integración social, según la misma fuente. Destaca el curso de técnica vocal escénica, donde los participantes reciben formación en ejercicios de respiración, relajación, proyección de la voz e interpretación musical. Angélica Castañeda Gómez, instructora del SENA, explica que el aprendizaje va más allá de cantar; se trata de comprender el aparato fonador, adquirir técnicas que les permitan transmitir emociones a través de la voz y ganar confianza para presentarse frente al público.

El impacto positivo se refleja en testimonios como el de Adriana Díaz Guevara, quien afirma que estas clases han fortalecido su desarrollo personal y que la experiencia va mucho más allá de cantar en casa. Adela Vargas destaca que la formación le ha permitido superar la timidez y aprender a expresarse, mientras que Nancy González, persona con discapacidad neurológica, resalta la importancia de estos espacios para su bienestar. Ella hace un llamado a que más iniciativas de este tipo sigan apoyando a distintos grupos sociales, como madres cabeza de hogar, jóvenes y personas con discapacidad.

Las clases se dan los miércoles y viernes en la mañana, permitiendo que cada individuo interprete el género musical de su preferencia, convirtiendo el aprendizaje en algo cercano y motivador. Como el CDC José Antonio Galán, Bogotá cuenta con otros 23 Centros de Desarrollo Comunitario que han beneficiado a más de 50.000 personas en el último año, consolidándose como espacios fundamentales para la participación ciudadana, el fortalecimiento de capacidades y la inclusión social, de acuerdo con información oficial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la técnica vocal escénica y para qué sirve en el desarrollo personal?

La técnica vocal escénica, de acuerdo con las declaraciones recogidas por la Secretaría Distrital de Integración Social y el SENA, es un proceso formativo que incluye ejercicios de respiración, relajación, uso adecuado del aparato fonador y proyección de la voz. No solo permite aprender a cantar, sino que ayuda a transmitir emociones, vencer el miedo escénico y fortalecer la confianza, elementos clave en el desarrollo personal de quienes participan en estas clases.

¿Cómo funcionan los Centros de Desarrollo Comunitario en Bogotá y qué beneficios ofrecen?

Los Centros de Desarrollo Comunitario, como el CDC José Antonio Galán, funcionan como espacios de acceso libre donde se ofrecen talleres, cursos y diferentes actividades de formación orientadas al bienestar y la integración. Según ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, estos centros se apoyan en alianzas institucionales y han beneficiado a más de 50.000 personas con programas que fortalecen habilidades, promueven la participación ciudadana e impulsan la inclusión social.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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