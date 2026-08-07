Sobre las 7:00 de la noche de este viernes 7 de agosto se registraron protestas en el sur de Bogotá que terminaron afectando la movilidad en un importante corredor vial de la ciudad.

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Según Caracol Radio, cerca de 40 personas se concentraron en la carrera 10 con calle 27 sur, causando complicaciones para el tránsito vehicular en ambos sentidos. La situación obligó a las autoridades a tomar medidas preventivas en la zona para evitar mayores afectaciones.

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Debido a la presencia de los manifestantes, se implementó un cierre preventivo en la calle 27 sur, lo que impactó la circulación habitual en este punto del sur de la capital, indicó la cadena radial.

Esta decisión se tomó mientras se monitoreaba el desarrollo de la protesta y sus posibles implicaciones en la seguridad y el orden público.

[07:24 p.m.] #AEstaHora⚠️🚧 Continúa activa la manifestación en la carrera 10 con calle 27 Sur y genera afectación en ambos sentidos viales.

🚫Cierre preventivo en la calle 27 Sur

👮‍♂️Agentes Civiles y Grupo Guía con #GestiónDelTráfico

🔄Rutas Alternas:

✅Carrera 9

✅Carrera 11 https://t.co/apBwvf0w7t pic.twitter.com/N2Dwzpf7Qd — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) August 8, 2026

El sistema TransMilenio también tuvo que ajustar su operación en ese sector. Según el reporte citado, se habilitaron desvíos para los buses articulados que transitan por la calzada exclusiva, con el fin de mantener la prestación del servicio y evitar interrupciones mayores para los usuarios.

Como rutas alternas, se recomendó a los conductores tomar la carrera 9 o la carrera 11, vías cercanas que permitían esquivar el punto de concentración y continuar con sus desplazamientos.

Estas opciones fueron sugeridas para mitigar el impacto en la movilidad y reducir los tiempos de viaje en medio de la contingencia.

Por ahora, no se han conocido detalles adicionales sobre las razones de la protesta ni sobre posibles alteraciones de orden público más allá de la afectación vial reportada inicialmente. Tampoco se ha informado sobre la presencia de autoridades específicas en el lugar o sobre eventuales acuerdos con los manifestantes.

Se espera que en las próximas horas haya más información oficial sobre el desarrollo de estas protestas y su impacto en la movilidad en Bogotá.

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