Sobre la tarde de este 6 de agosto se presentó un trancón monumental sobre la avenida El Dorado (calle 26) de Bogotá, luego de un accidente que parecía menor.

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La situación se dio por un choque, aparentemente leve, entre un camión de Claro y un carro particular. Pese a que no hubo heridos, solo daños materiales, los vehículos involucrados quedaron en medio de todo el carril central del sentido occidente-oriente.

Tal situación bloqueo el flujo habitual por esta importante avenida, desencadenando un inmenso trancón para subir a la capital desde el aeropuerto El Dorado.

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El accidente también afectó la movilidad de Transmilenio por la troncal de la 26, ya que varios carros invadieron el carril de los buses de transporte masivo, lo que puso lento el servicio de transporte público a miles de usuarios.

Un video de las autoridades de tránsito evidenció el enorme trancón desde la altura de la avenida carrera 68. Los vehículos quedaron completamente detenidos por el carril principal.

[03:30 p.m.] #GestiónDelTráfico Siniestro vial entre camión y automóvil en la Av. El Dorado (Calle 26) con carrera 68B, sentido Occidente – Oriente. 🔄 Rutas Alternas:

✅Av. Mutis

✅Av. Esperanza

✅Av. Centenario 👮‍♂️Grupo Guía agiliza el tráfico y desvíos en el punto. pic.twitter.com/YUtF4Nrmrx — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) August 6, 2026

Los agentes de tránsito recomendaron a los conductores tomar la avenida Mutis (calle 63), avenida Esperanza o la avenida Centenario (calle 13) para dirigirse hacia el occidente de Bogotá.

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