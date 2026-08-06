Por: Portal Bogotá

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El Planetario de Bogotá, en colaboración con el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), presenta a la ciudadanía y a visitantes una experiencia sensorial y educativa llamada "Catástrofes Cósmicas". Esta propuesta inmersiva está diseñada para acercar a los asistentes a los eventos más extremos y transformadores que han marcado la historia del universo. La invitación está abierta para mayores de 10 años, quienes podrán asistir los días 14, 21 y 28 de agosto a las 5:00 p.m., en la sede del Planetario ubicada en la calle 26B #5-93, con boletería requerida para el ingreso, según información oficial del Instituto Distrital de las Artes.

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Lejos de mostrar un universo estático o apacible, "Catástrofes Cósmicas" propone comprender la creación y evolución cósmica a partir del caos y la destrucción, presentando fenómenos fundamentales ocurridos a lo largo de la historia del cosmos. De acuerdo con el relato oficial, desde el inicio mismo con el Big Bang, el universo se ha forjado gracias a episodios violentos. Estos incluyen explosiones estelares como las supernovas, colisiones entre galaxias —cada una formada por miles de millones de estrellas—, e impactos que pueden transformar la estructura de sistemas planetarios completos.

La experiencia audiovisual se caracteriza por su dinamismo, con secuencias de imágenes en movimiento rápido y música intensa que abarca géneros como rock, metal y psicodelia. El objetivo es amplificar la intensidad de la presentación y transportar a los espectadores en un viaje sensorial por los grandes cataclismos de la astronomía. Las historias que narra el show explican, por ejemplo, cómo todo lo conocido en la Tierra y en las grandes estructuras del cosmos tiene su origen en esos acontecimientos violentos, mostrando una visión distinta sobre la destrucción como parte inseparable de la creación.

No obstante, los organizadores advierten que las condiciones de la función, al tener imágenes aceleradas y sonidos de alto impacto, pueden ser incómodas para personas sensibles a estímulos visuales o auditivos, o con antecedentes de epilepsia fotosensible, migrañas o vértigo. Por tal motivo, recomiendan a quienes tengan este tipo de sensibilidad informarse antes de acceder al evento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el show "Catástrofes Cósmicas" en el Planetario de Bogotá?

El show "Catástrofes Cósmicas" es una experiencia audiovisual inmersiva organizada por el Planetario de Bogotá y el Instituto Distrital de las Artes. A través de imágenes impactantes y música enérgica, busca mostrar cómo los eventos de destrucción han sido clave para la creación y evolución del universo, revelando la importancia de fenómenos como supernovas y colisiones galácticas.

¿Qué recomendaciones hay para asistir al show "Catástrofes Cósmicas" del Planetario?

Las recomendaciones principales para asistir al show incluyen tener más de 10 años, adquirir boletería y considerar las advertencias sobre sensibilidad visual y auditiva. La función contiene imágenes rápidas y sonidos intensos que podrían afectar a personas con epilepsia fotosensible, migrañas o vértigo, por lo que se aconseja informarse bien antes de asistir.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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