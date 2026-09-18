El ambiente en Millonarios es esperanzador, pues luego de diez partidos jugados el equipo suma 16 puntos y está metido en las primeras posiciones del campeonato local.

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A eso se suma que ha venido sumando puntos importantes, incluso en condición de visitante, y que ahora entrará al equipo el histórico extremo colombiano Juan Guillermo Cuadrado, quien llegó al club luego de una larga y exitosa carrera por el fútbol europeo, sobre todo el italiano.

Por eso espera seguir sumando puntos en el siguiente encuentro en condición de local, que será frente a Boyacá Chicó en el inicio de la jornada de este sábado, 19 de septiembre.

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Quiénes son los lesionados de Millonarios

Sin embargo, no son buenas las noticias previo al encuentro con el equipo boyacense, puesto que este viernes se conoció que cuatro futbolistas, algunos muy importantes, no estarán disponibles por lesión.

🩺▶️ Actualidad Médica Millonarios FC Conoce toda la información en https://t.co/ceDiYlCaRw pic.twitter.com/albVetfW8F — Millonarios FC (@MillosFCoficial) September 18, 2026

El primero que no estará es Carlos Darwin Quintero, quien, según informó el club, presentó una lesión muscular en el bíceps femoral derecho y por eso no hace parte de los convocados.

Por su parte, el delantero Leonardo Castro presenta una contusión en el cuello del pie izquierdo y por eso tampoco podrá estar en este compromiso en Bogotá.

Ahora, los dos restantes son Leonai Souza y Samuel Martín. El primero ya está en readaptación física, mientras que el segundo, que salió muy golpeado en Cúcuta luego de recibir un codazo en el rostro, apenas se está sumando nuevamente a los entrenamientos con el equipo.

Finalmente, Juan Guillermo Cuadrado mantiene su sanción por la expulsión en Copa Italia y por eso tampoco podrá jugar este encuentro frente al cuadro boyacense.

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De esta manera, el técnico Alberto Gamero debe buscar relevos importantes, teniendo en cuenta que sumar tres puntos será clave para acercarse a la clasificación a las finales luego de varias temporadas.

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