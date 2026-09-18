Cuando uno escucha Millonarios, Atlético Nacional, Deportivo Cali, América de Cali o Junior, inmediatamente piensa en décadas de historia, títulos, jugadores y grandes partidos.

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Pero varios de esos nombres no estuvieron ahí desde el comienzo. La historia del fútbol colombiano también está llena de cambios de denominación, fusiones y clubes que fueron conocidos por otros nombres antes de consolidar la identidad que mantienen actualmente.

Algunos casos son bastante conocidos. Otros, en cambio, pueden sorprender incluso a los hinchas que llevan años siguiendo a su equipo. Estos son algunos de los ejemplos que se pueden comprobar en la historia de los clubes.

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Millonarios: antes pasó por varios nombres

Uno de los casos más llamativos es el de Millonarios.

El club tiene sus raíces en el Club Deportivo Municipal, creado en Bogotá. Con el paso de los años aparecieron diferentes denominaciones, entre ellas Municipal La Salle, Municipal Deportivo y Municipal Deportivo Independiente.

La razón estuvo relacionada con los cambios en la administración y con la desvinculación del equipo del Municipio de Bogotá.

Posteriormente comenzó a consolidarse el nombre Millonarios, que terminó convirtiéndose en la identidad definitiva del club. La historia oficial recopilada sobre la institución también señala que en 1944 se eliminó por primera vez “Municipal” de la denominación.

Antes: Club Deportivo Municipal → Municipal La Salle → Municipal Deportivo → Municipal Deportivo Independiente.

Hoy: Millonarios Fútbol Club.

Atlético Nacional: nació como Atlético Municipal

El actual Atlético Nacional también tuvo otro nombre en sus primeros años. El club fue constituido en Medellín en 1947 como Club Atlético Municipal de Medellín.

La institución nació bajo la idea de impulsar el deporte profesional en Antioquia y posteriormente incorporó al Unión Indulana, uno de los equipos que participaban en los torneos de la Liga Antioqueña.

Tres años después llegó un cambio fundamental.

En 1950, el equipo pasó a llamarse Atlético Nacional, denominación que mantiene hasta la actualidad. Así lo explica el propio club en su historia institucional.

Antes: Club Atlético Municipal de Medellín.

Hoy: Atlético Nacional.

Deportivo Cali: empezó como Cali Football Club

El caso del Deportivo Cali se remonta incluso a los primeros años del fútbol en Colombia. El club registra como fecha de nacimiento el 23 de noviembre de 1912, cuando los hermanos Lalinde y otros aficionados establecieron las bases del Cali Football Club.

Ese fue el nombre con el que comenzó la historia de la institución. Con los años llegaron modificaciones y diferentes etapas, hasta consolidarse como Deportivo Cali.

El propio club reconoce al Cali Football Club como el origen de la institución.

Antes: Cali Football Club.

Hoy: Deportivo Cali.

América de Cali: una historia con varias versiones sobre su origen

La historia del América de Cali es un poco más compleja.

El club reconoce oficialmente su fundación en 1927, pero alrededor de sus primeros años existen diferentes relatos sobre el origen del nombre y la conformación de la institución.

Una de las versiones históricas relaciona sus primeros pasos con el nombre Racing, inspirado en el Racing Club argentino. También aparecen referencias al América Football Club en los primeros años de la institución.

Aquí conviene hacer una precisión: no es correcto presentar una sola versión como un hecho absoluto cuando la propia historia del club tiene diferentes relatos sobre sus orígenes.

Antes: aparecen referencias a Racing y América F. C. en sus primeros años.

Hoy: América de Cali.

Junior: comenzó como Juventud

El Junior de Barranquilla también tiene una historia de nombres bastante particular. El club nació en Barranquilla en 1924 y tuvo inicialmente el nombre de Juventud Infantil.

Con el crecimiento del equipo y su ingreso a categorías superiores, comenzó a utilizarse la denominación Juventud Junior. Posteriormente quedó consolidado el nombre Junior.

Es decir, el equipo que hoy conocemos simplemente como Junior tuvo una etapa inicial con una denominación bastante diferente.

Antes: Juventud Infantil / Juventud Junior.

Hoy: Junior de Barranquilla.

Independiente Medellín: comenzó como Medellín Foot Ball Club

El Deportivo Independiente Medellín es otro de los clubes con una historia centenaria. Su origen se remonta a 1913, cuando fue creado bajo el nombre de Medellín Foot Ball Club.

Con el paso de las décadas tuvo diferentes etapas y denominaciones hasta llegar al nombre Deportivo Independiente Medellín.

Incluso documentación histórica publicada en Colombia registra el cambio de nombre de Medellín Foot Ball Club a Deportivo Independiente Medellín en la década de 1950.

Antes: Medellín Foot Ball Club.

Hoy: Deportivo Independiente Medellín.

Once Caldas: nació de dos equipos

El caso del Once Caldas es diferente porque no se trata simplemente de cambiar una palabra del nombre. El club nació a partir de la unión de Deportes Caldas y Once Deportivo.

La propia institución explica que el actual equipo tomó elementos de ambos clubes que lo antecedieron. Deportes Caldas, además, había sido campeón del torneo colombiano en 1950.

Por eso, el nombre Once Caldas tiene literalmente una parte de la historia de esos dos equipos.

Antes: Deportes Caldas + Once Deportivo.

Hoy: Once Caldas.

Deportivo Pasto: del nombre Oro Rojo al equipo nariñense

El Deportivo Pasto también tuvo un nombre inicial que hoy puede sorprender. Diversas fuentes históricas sitúan el nacimiento del equipo en 1949 y señalan Oro Rojo como la denominación inicial.

Posteriormente se consolidó el nombre Deportivo Pasto, con el que el club llegó décadas después al fútbol profesional.

Antes: Oro Rojo.

Hoy: Deportivo Pasto.

Cúcuta Deportivo: primero fue Cúcuta Sports Club

El fútbol de Norte de Santander también tiene uno de esos cambios de nombre que quedaron en la historia.

El antecedente más antiguo documentado del actual Cúcuta Deportivo es el Cúcuta Sports Club, conformado en 1924.

El diario El Tiempo recopiló la historia del club y señala que ese fue el primer nombre que llevó el equipo.

Antes: Cúcuta Sports Club.

Hoy: Cúcuta Deportivo.

¿Todos cambiaron de nombre por la misma razón?

No, y esa es una de las partes más interesantes de esta historia. En algunos casos hubo cambios administrativos. En otros, fusiones entre clubes. También hubo transformaciones relacionadas con la organización del fútbol colombiano y la transición entre el amateurismo y el profesionalismo.

El caso del Once Caldas es un buen ejemplo de una fusión; Atlético Nacional cambió su denominación después de haber comenzado como Atlético Municipal; y Millonarios atravesó varias etapas administrativas antes de consolidar su nombre.

Por eso no sería correcto meter todos estos casos dentro de la misma categoría.

Los nombres que quedaron en la historia

Equipo actual Nombre o antecedente histórico destacado Millonarios Club Deportivo Municipal / Municipal La Salle / Municipal Deportivo Atlético Nacional Club Atlético Municipal de Medellín Deportivo Cali Cali Football Club Junior Juventud Infantil / Juventud Junior Independiente Medellín Medellín Foot Ball Club Once Caldas Deportes Caldas + Once Deportivo Deportivo Pasto Oro Rojo Cúcuta Deportivo Cúcuta Sports Club América de Cali Referencias históricas a Racing y América F. C.

Una historia que también explica cómo creció el fútbol colombiano:

Más allá de la curiosidad por saber cómo se llamaban antes estos equipos, los cambios muestran algo importante: los grandes clubes colombianos no nacieron necesariamente como las instituciones que conocemos hoy.

Muchos comenzaron como equipos de aficionados, asociaciones deportivas o proyectos locales. Después llegaron las transformaciones administrativas, las fusiones, el profesionalismo y una estructura cada vez más organizada. Algunos nombres sobrevivieron.

Otros quedaron en documentos, fotografías y recuerdos de los primeros años del fútbol colombiano.

Y quizá esa sea la parte más curiosa: cuando un hincha dice hoy “soy de Nacional”, “soy de Millonarios” o “soy del Cali”, está utilizando nombres que en varios casos son solamente el último capítulo de una historia mucho más larga.

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