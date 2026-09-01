El expresidente de Colombia Gustavo Petro apareció en México junto a Rafael Correa, exmandatario de Ecuador, en un encuentro que volvió a poner sobre la mesa la cercanía entre dos de los principales referentes del progresismo latinoamericano.

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Petro compartió una fotografía junto a Correa y acompañó la imagen con un mensaje en el que explicó el propósito de la reunión y planteó la necesidad de avanzar en una agenda regional frente al narcotráfico.

La publicación del exjefe de Estado colombiano despertó interés por la presencia de Correa, quien durante años ha mantenido fuertes diferencias políticas con Álvaro Uribe, uno de los principales referentes de la derecha en Colombia.

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Petro explicó por qué se reunió con Rafael Correa

El expresidente colombiano señaló que la conversación con Correa tuvo como objetivo ampliar el espacio comunicacional del progresismo latinoamericano.

“Me reúno con Rafael Correa, expresidente del Ecuador, para ampliar el espacio comunicacional del progresismo latinoamericano”, escribió Petro en la publicación que acompañó la fotografía.

El exmandatario agregó que el encuentro también buscaba avanzar hacia una “verdadera alianza antinarcotráfico”, aunque planteó que esta debería estar sustentada en la justicia social de los pueblos y el fortalecimiento de la democracia.

De esta manera, Petro presentó la reunión como un encuentro con una agenda política regional, en el que también se abordó uno de los asuntos que ha ocupado buena parte de sus posiciones públicas durante los últimos años: la lucha contra el narcotráfico.

La fotografía mostró a Petro y Correa juntos en México, mientras que el mensaje dejó planteada la intención de fortalecer los vínculos entre sectores progresistas de América Latina.

Rafael Correa ha tenido fuertes diferencias con Álvaro Uribe

La presencia de Rafael Correa junto a Petro también tiene un componente político que puede resultar particularmente llamativo en Colombia.

El expresidente ecuatoriano ha mantenido durante años fuertes diferencias con Álvaro Uribe, expresidente colombiano y líder del sector político que lleva su nombre.

Las posiciones de ambos han estado enfrentadas en diferentes asuntos de la política regional, especialmente alrededor de la izquierda latinoamericana, la seguridad y las relaciones entre los países de la región.

Por eso, la fotografía de Petro junto a Correa puede ser interpretada dentro de ese histórico contraste entre sectores progresistas y los sectores de derecha que han tenido en Uribe uno de sus principales referentes.

El distanciamiento entre Rafael Correa y Álvaro Uribe se hizo especialmente fuerte en marzo de 2008, cuando el entonces gobierno colombiano ordenó el bombardeo de un campamento de las Farc ubicado en Angostura, territorio ecuatoriano, operación en la que murió Raúl Reyes.

Correa consideró que Colombia había violado la soberanía de Ecuador y rechazó la versión inicial de que se había tratado de una persecución en caliente; tres días después del ataque, Quito rompió relaciones diplomáticas con Bogotá. La incursión desencadenó una de las mayores crisis diplomáticas entre ambos países durante los gobiernos de Uribe y Correa.

El encuentro, además, evidencia que Petro continúa participando activamente en espacios políticos internacionales después de haber terminado su periodo como presidente de Colombia.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.