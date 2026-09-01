Por: Noticiero 90 minutos

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El pasado 10 de agosto, un potente terremoto sacudió la ciudad de Cali, ubicada en el Valle del Cauca, y dejó una estela de consecuencias profundas tanto en la cotidianidad como en el patrimonio de muchos ciudadanos. Aunque la atención de las autoridades se ha focalizado principalmente en las áreas que han mostrado mayores daños, existe una preocupación creciente en sectores menos visibilizados, como el sur de la ciudad, donde cientos de personas viven una crisis silenciosa y persistente.

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Uno de los casos más alarmantes ocurre en el barrio Quintas de Don Simón, específicamente en la unidad residencial Parque de las Quintas. De acuerdo con información publicada por Noticiero 90 Minutos, las edificaciones de este complejo han sufrido afectaciones estructurales graves, obligando al desalojo preventivo de la totalidad de las 48 familias residentes. Entre las víctimas se encuentra la ciudadana María Fernanda, quien, tras el desplome de las paredes internas de su apartamento en el segundo piso, debió evacuar de inmediato junto con su familia. Esta difícil decisión se repite en todos los hogares del conjunto, cuyos habitantes han tenido que buscar refugio temporal mientras observan con angustia la situación de sus bienes y su futuro.

Hasta ahora, los copropietarios solo cuentan con un informe preliminar elaborado por la aseguradora del edificio; este documento indica que, por el momento, no existe un riesgo inmediato de colapso total. Sin embargo, los residentes consideran este análisis insuficiente y exigen una verificación exhaustiva, oficial y técnica que garantice condiciones de seguridad para retornar a sus viviendas. La incertidumbre se incrementa frente a la ausencia de visitas y censos técnicos por parte de la Alcaldía de Cali y la Secretaría de Gestión del Riesgo en este sector.

A diferencia de otras zonas de Cali, en Parque de las Quintas no se ha realizado la evaluación de habitabilidad que utiliza la marcación oficial por colores (rojo para alto peligro, naranja para peligro intermedio y verde para seguridad estructural). Los habitantes entienden que las instituciones locales están colapsadas por la magnitud de la tragedia, pero insisten en la urgencia de una intervención prioritaria en su sector, y hacen un llamado directo a la administración municipal para que movilice equipos técnicos que brinden respuestas claras y soluciones efectivas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué daños causó el terremoto en la unidad residencial Parque de las Quintas en Cali?

De acuerdo con el reporte de Noticiero 90 Minutos, el terremoto ocurrido el 10 de agosto ocasionó daños severos en las estructuras del conjunto residencial Parque de las Quintas, especialmente en las paredes internas de los apartamentos. Estos daños llevaron a la evacuación preventiva de las 48 familias que habitaban el lugar debido al riesgo para la vida y el patrimonio de los residentes.

¿Por qué no se ha realizado el censo técnico en Parque de las Quintas después del terremoto?

Según el mismo reporte, las autoridades locales, incluida la Alcaldía de Cali y la Secretaría de Gestión del Riesgo, han priorizado otras zonas con mayor visibilidad de daños, por lo que Parque de las Quintas no ha recibido aún la evaluación oficial ni la marcación técnica de habitabilidad, lo que incrementa la incertidumbre de las familias afectadas, quienes exigen una atención urgente.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.