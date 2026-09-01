Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La Presidencia de la República decidió impugnar el fallo de tutela que exigió al presidente Abelardo de la Espriella ofrecer disculpas públicas por la inclusión de elementos religiosos en su ceremonia de posesión. Pese a que el mandatario ya acató la orden y se disculpó de manera pública, la Casa de Nariño resolvió controvertir la sentencia para que un tribunal de segunda instancia analice el caso en profundidad. La acción de tutela había sido presentada por Omar Alberto Franco Becerra, quien cuestionó la presencia de símbolos y expresiones religiosas durante el acto del 7 de agosto en Cali, asegurando que esto podría interpretarse como una vulneración al principio de laicidad del Estado.

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De acuerdo con la información incluida en el texto, la impugnación oficial de la Presidencia fue firmada por Carolina Jiménez, quien representa la defensa del presidente de la República. En el documento, se argumenta que Abelardo de la Espriella no fue responsable de decisiones como los cambios de agenda del evento ni de la ubicación de la imagen de la Virgen de Fátima, atribuyendo dichas decisiones directamente al Congreso de la República. Según la defensa, estas acciones organizativas estaban fuera de la competencia directa del mandatario.

Además, la Defensa de la Presidencia enfatizó que las oraciones e invocaciones religiosas que se llevaron a cabo durante la ceremonia no implicaron una adhesión formal del Estado a ninguna religión. El argumento central es que dichas expresiones fueron eventos aislados dentro de un acto protocolario, sin que eso implique que el Estado renuncie a su carácter laico o promueva oficialmente ninguna creencia.

En consecuencia, ahora será responsabilidad de un tribunal de segunda instancia examinar los fundamentos presentados por la Presidencia y determinar si el fallo que ordenaba las disculpas debe mantenerse o, por el contrario, ser revocado. Vale destacar que la sentencia judicial no solo exigió disculpas al presidente de la República, sino también al presidente del Congreso, Honorio Miguel Henríquez Pinedo, por la aparición de elementos religiosos en la posesión presidencial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Presidencia impugnó el fallo de tutela sobre elementos religiosos en la posesión?

La Presidencia impugnó el fallo porque sostiene que el presidente Abelardo de la Espriella no tuvo responsabilidad directa en la organización de la ceremonia ni en la presencia de elementos religiosos, como la imagen de la Virgen de Fátima, ya que esto correspondía al Congreso. Además, argumenta que las oraciones realizadas no constituyeron una adhesión oficial del Estado a una religión.

¿Qué implica que un tribunal de segunda instancia revise el caso de la tutela?

Que un tribunal de segunda instancia revise el caso significa que otro juez o sala evaluará los argumentos de la Presidencia y decidirá si se mantiene la decisión inicial de exigir disculpas por la presencia de expresiones religiosas en la posesión, o si la sentencia debe ser revocada. Este proceso busca mayor garantía de imparcialidad y profundidad jurídica sobre el tema.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.