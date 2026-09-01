Así como hubo sorpresa por una situación frente a la Casa de Nariño en Bogotá, otra historia insólita salió a la luz en el mismo día en el territorio colombiano.

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La cuenta institucional en X (antes conocido como Twitter) de la Policía Nacional compartió un video y el relato de cómo algunos oficiales se encontraron con un impactante caso.

“A las 4:15 de la madrugada, en Vegachí, Antioquia, nuestros uniformados de

Policía de Antioquia encontraron a una recién nacida que había sido abandonada al interior de una bolsa plástica”, relató.

Las imágenes ofrecieron un parte de tranquilidad al mostrar que la menor de edad estaba todavía viva a pesar de un hecho de claro maltrato infantil en el mencionado municipio antioqueño.

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“Al ver esta situación tan desgarradora la tomaron en sus brazos, le brindaron los primeros auxilios y la trasladaron de inmediato al hospital, donde recibió atención médica. Allí se activó la ruta de protección para garantizar sus derechos y su bienestar”, indicó.

La Policía Nacional explicó que la bebé recién nacida permanece bajo protección, mientras las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

“Hay momentos en los que un uniforme representa mucho más que un deber: representa la esperanza de que alguien estará ahí para proteger una vida”, sentenció la publicación.

En medio de escalofriantes hechos en Colombia, el hallazgo a tiempo de la bebé marca un respiro a pesar de que es un tema que queda en la mira por la crueldad sucedida.

El video de 55 segundos ofrece las conmovedoras escenas desde el rescate de la menor en una bolsa plástica hasta los cuidados que le ofrecieron para que no se convirtiera en una tragedia aún peor que la de su abandono.

Hay historias que duelen desde el primer momento. A las 4:15 de la madrugada, en Vegachí, Antioquia, nuestros uniformados de @Policiantioquia encontraron a una recién nacida que había sido abandonada al interior de una bolsa plástica. al ver esta situación tan desgarradora la… pic.twitter.com/4j6QUutXLl — Policía de Colombia (@PoliciaColombia) September 1, 2026

¿Cómo reportar un maltrato infantil en Colombia?

Proteger la integridad de los menores de edad en Colombia exige una acción comunitaria inmediata y decidida ante cualquier sospecha de violencia. La legislación colombiana obliga a todos los ciudadanos a reportar hechos que vulneren derechos infantiles.

Para denunciar un caso, la ciudadanía debe comunicarse a la línea gratuita nacional ciento cuarenta y uno. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar opera este canal telefónico durante las veinticuatro horas para atender emergencias sobre vulneraciones.

Asimismo, las personas pueden acudir directamente a la Comisaría de Familia más cercana al lugar del suceso. Las autoridades locales emiten medidas administrativas de protección inmediatas para salvaguardar la vida y la salud del menor agredido.

Cuando la situación implique agresiones físicas graves o delitos sexuales, hay que dirigirse a la Fiscalía General de la Nación. Las unidades especializadas inician las investigaciones penales correspondientes para procesar judicialmente a los presuntos agresores de la infancia.

En situaciones de peligro inminente donde la vida del niño corra riesgo inmediato, procede llamar al número único ciento veintitrés. La Policía Nacional despliega cuadrantes en el sector para rescatar al menor y detener a los implicados.

Igualmente, las personas pueden presentar reportes presenciales ante las sedes de la Personería Municipal o de la Defensoría del Pueblo. Estas instituciones supervisan que los organismos estatales restituyan efectivamente los derechos fundamentales de los niños o adolescentes.

Al realizar el reporte correspondiente, conviene brindar la mayor cantidad posible de información detallada a las autoridades. Suministrar la dirección exacta, nombres, descripciones físicas y pruebas en video agiliza sustancialmente las intervenciones de rescate institucional.

El Estado garantiza la reserva confidencial de la identidad del denunciante para evitar represalias o contratiempos. La notificación oportuna frena los abusos, evita secuelas psicológicas permanentes y salva la vida de los niños en el territorio colombiano.

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