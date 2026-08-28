Por: Blu Radio

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Autoridades hallaron a una bebé recién nacida que fue abandonada dentro de una bolsa plástica en Vegachí, Antioquia. La alerta de los vecinos que escucharon su llanto fue fundamental para brindarle atención inmediata a la pequeña.

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La oportuna reacción de la Policía Nacional permitió rescatar con vida a una bebé de aproximadamente ocho horas de nacida, quien fue encontrada abandonada al interior de una bolsa plástica en un lote baldío del municipio de Vegachí, en el nordeste antioqueño.

El caso se registró, cuando un ciudadano alertó a los uniformados que adelantaban labores de patrullaje en el sector Puente Guarapo, del barrio Mónaco, tras escuchar el llanto de un menor.

Policía se pronunció sobre el caso

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De acuerdo con el coronel Luis Muñoz, comandante de la Policía Antioquia, al llegar al sitio y revisar una bolsa plástica, los uniformados hallaron a la recién nacida, quien aún conservaba parte del cordón umbilical.

“Nuestros policías fueron alertados y encontraron en un lote baldío a una bebé de aproximadamente unas 8 horas de nacida, abandonada al interior de una bolsa plástica aún con sus restos del cordón umbilical. De manera inmediata y con el apoyo de un habitante del sector, quien facilitó una frasada para protegerla”, dijo.

Tras brindarle los primeros auxilios con apoyo de una vecina que facilitó una cobija, los agentes la trasladaron de inmediato al Hospital San Camilo de Lelis. Allí, el personal médico la estabilizó y le brindó atención prioritaria, quedando bajo estricto seguimiento por el área de pediatría.

Paralelamente, las autoridades activaron la ruta de protección con la Comisaría de Familia y la Personería Municipal, mientras que la Policía de Infancia y Adolescencia asumió la investigación para esclarecer las circunstancias de este abandono.

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