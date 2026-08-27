Una investigación de Cambio reveló nuevos detalles sobre María Masip Zawady, una mujer cercana al expresidente Gustavo Petro que, según varias fuentes consultadas por ese medio, habría ganado influencia durante el anterior Gobierno pese a no aparecer como funcionaria ni contratista estatal. Sus familiares, en cambio, sí obtuvieron contratos públicos y una de sus primas terminó vinculada a una empresa relacionada con Coosalud.

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La investigación, publicada por Cambio, identifica a Masip, oriunda de Santa Marta, con los sobrenombres de “la Turca” o “la Coco” y la ubica dentro de la llamada red de “las mariposas amarillas”, término utilizado para referirse a mujeres que habrían tenido cercanía con Petro y capacidad de influencia en el Gobierno, como pasó con Juliana Guerrero y Gabriela Muñoz, ambas señaladas por Angie Rodríguez.

Según el medio, Masip conoció a Petro años antes de que llegara a la Presidencia y, durante su Gobierno, habría adquirido influencia en sectores de la economía solidaria y la salud. Incluso, antiguos integrantes del M-19 cercanos al entonces mandatario la llamaban “Manuelita Sáenz, la Manuelita Sáenz de Petro”, en referencia a la histórica compañera de Simón Bolívar.

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La particularidad es que Masip no aparece en las bases de contratación estatal ni ocupó cargos públicos. Sin embargo, Cambio documentó contratos de dos familiares que, en conjunto, suman más de $533 millones.

Su hermano, Juan Manuel Masip Zawady, comenzó a contratar con el Estado en octubre de 2022, poco después de la llegada de Petro a la Presidencia. Según la investigación, tuvo cuatro contratos con Colombia Compra Eficiente por $247 millones y posteriormente obtuvo contratos con la AUNAP y la Alcaldía de Santa Marta. En total, sus contratos reseñados por Cambio suman $291,7 millones.

La otra familiar es Martha Elena Zawady Rodríguez, identificada como prima de María Masip. Cambio encontró que obtuvo seis contratos por $232 millones durante los dos últimos años del Gobierno Petro, con entidades como RTVC, ENTerritorio, MinTIC, Prosperidad Social y la AUNAP.

Pero el episodio que más llama la atención está relacionado con Coosalud Inversa.

En agosto de 2025, Martha Zawady ingresó como suplente a la junta directiva de esa sociedad, en medio de la intervención estatal a la Cooperativa Coosalud. La cooperativa, principal accionista de Coosalud EPS, registraba al cierre de 2024 3,27 millones de afiliados e ingresos operacionales por $5,35 billones.

Cambio también señaló que Coosalud Inversa había suscrito un contrato por $172.690 millones para adquirir hasta el 40 % de Coosalud EPS, operación que estaba sujeta a autorización de la Superintendencia Nacional de Salud.

La llegada de Zawady a esa junta ocurrió después de que el agente especial designado por la Supersolidaria, Andrés Felipe Arango, presentara una lista única que fue aprobada por unanimidad. El acta no precisa quién propuso específicamente a Zawady.

La investigación también menciona a María José Navarro, superintendente de Economía Solidaria nombrada durante el Gobierno Petro y oriunda de Santa Marta. Una fuente aseguró a Cambio que Masip habría influido en su nombramiento, pero Navarro negó esa versión y también negó haber intervenido en la llegada de Zawady a Coosalud Inversa.

Ante las preguntas de Cambio sobre su relación con Petro y los contratos de sus familiares, Masip respondió: “No sé de qué me hablas. Realmente, mi hermano es un muy buen profesional y, sobre mi prima, no sé de qué contratos me hablas. Te pido el favor de que, como periodista, no saques noticias falsas”.

Así, la investigación deja sobre la mesa un caso en el que una mujer que, según las fuentes citadas, estuvo cerca del poder durante el Gobierno Petro no aparece directamente en la contratación estatal, pero sí tiene a dos familiares con contratos públicos y a una prima que terminó en la junta de una sociedad vinculada a uno de los grandes negocios del sistema de salud colombiano.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.