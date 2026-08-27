El Gobierno de Abelardo de la Espriella prepara una reconfiguración de la junta directiva de Ecopetrol que implicaría la salida de varios integrantes que llegaron durante la administración de Gustavo Petro.

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La modificación se realizaría mediante un cambio en los estatutos de la petrolera, impulsado por el Ministerio de Hacienda, principal accionista de la compañía.

Según la información conocida, tres miembros permanecerían en la junta: Luis Felipe Henao, representante de los accionistas minoritarios; Ricardo Rodríguez Yee, representante de los departamentos productores; y César Loza, representante de los trabajadores.

En el caso de Loza, se habría establecido un periodo fijo de cuatro años, lo que evitaría que su permanencia deba someterse nuevamente a votación.

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Entre los integrantes que saldrían se encuentran Hildebrando Vélez, padre de la exministra de Minas Irene Vélez; Alberto Merlano Alcócer, tío de Verónica Alcócer, exesposa de Gustavo Petro; y Carolina Arias, vinculada al movimiento ambientalista Ríos Vivos y señalada por su cercanía con la senadora Isabel Zuleta.

La reforma estatutaria permitiría modificar el mecanismo mediante el cual se garantizan algunos puestos de la junta, de modo que estos no necesariamente queden en manos de personas ternadas durante el gobierno anterior. El Gobierno estaría próximo a presentar una nueva plancha para terminar de conformar la junta directiva.

La eventual depuración ocurre en medio de una serie de cambios en los altos cargos de Ecopetrol y sus filiales. Entre los relevos recientes están las salidas de Luis Eduardo Parra, de Hocol; Alexánder Cadena, de Cenit; y Jorge Andrés Martínez Olano, de Ecopetrol Brasil.

También se solicitó la renuncia de David Riaño, presidente de Ocensa, y Victoria Irene Sepúlveda, responsable de Talento Humano y cercana al expresidente de Ecopetrol Ricardo Roa.

Algunos de estos movimientos estarían relacionados con el cambio de gobierno, mientras otros hacen parte de investigaciones internas que son objeto de una auditoría forense.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.