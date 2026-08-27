Las agencias de viajes en Colombia enfrentan un panorama complejo en 2026, pese a que algunos indicadores del turismo mantienen un comportamiento positivo.

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La caída del dólar, el aumento del salario mínimo, la inflación y los efectos de la reforma laboral están presionando los ingresos y el empleo del sector.

Según Anato, la salida de colombianos al exterior creció 12% durante el año, mientras que la llegada de visitantes extranjeros cayó 3% al cierre de junio.

El gremio espera que esta tendencia se revierta y que Colombia cierre 2026 con cerca de 6 millones de visitantes no residentes, frente a los 5,2 millones registrados en 2025. El tráfico aéreo nacional también aumentó 5,25%, con 29 millones de pasajeros hasta junio.

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Sin embargo, las agencias reportan una caída de 1,2% en sus ingresos nominales y una reducción cercana al 3% en el empleo.

La apreciación del peso frente al dólar también representa un golpe, pues las empresas reciben entre 25% y 30% menos pesos para cubrir sus costos nacionales. A esto se suma el incremento de 23% del salario mínimo, especialmente relevante porque 95% de las agencias son mipymes.

El terremoto que afectó al Eje Cafetero también impactó la actividad turística. El cierre temporal del aeropuerto de Pereira restringió vuelos y afectó a pasajeros y agencias, mientras que varias empresas, especialmente en el centro de Pereira, sufrieron daños en su infraestructura.

Ante este escenario, Anato pide al Gobierno medidas de alivio, como agilizar las devoluciones de saldos a favor por parte de la Dian, ofrecer créditos con tasas preferenciales mediante Bancóldex y fortalecer el Registro Nacional de Turismo para combatir la informalidad.

El gremio también solicita priorizar inversiones en infraestructura turística para reducir costos y fortalecer la competitividad del país.

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