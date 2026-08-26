Por: Noticiero 90 minutos

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Las familias que resultaron damnificadas tras el reciente terremoto en Cali ahora deben enfrentar una nueva adversidad al buscar soluciones de vivienda. De acuerdo con testimonios recogidos por Noticiero 90 Minutos, muchas personas denuncian que los precios del arriendo han escalado considerablemente, llegando a incrementos de hasta un millón de pesos. María del Pilar Rivera, una de las afectadas, relata que la búsqueda de arriendo se ha dificultado por el incremento de precios y los complejos requisitos exigidos; evidencia de ello es que apartamentos que antes costaban $1.500.000 ahora están en $2.500.000.

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La gravedad de la emergencia queda reflejada en que más de 700 edificaciones colapsaron, presentan algún riesgo de colapso o tuvieron que ser desalojadas después del sismo ocurrido el 10 de agosto. Esto ha obligado a cientos de familias a desplazarse, buscando alternativas habitacionales que sean seguras y accesibles económicamente, contexto que ha agudizado las necesidades de los afectados. Las dificultades aumentan dado que la oferta de viviendas disponibles se ha reducido, al tiempo que la demanda crece, lo que se traduce en una competencia que afecta directamente los cánones de arrendamiento.

Frente a este panorama, la Alcaldía de Cali implementó seis puntos de atención en distintos barrios y habilitó una plataforma en internet para que la ciudadanía pueda reportar posibles alzas injustificadas en los arriendos. Según Javier Garcés, secretario de Seguridad de Cali, los cánones pactados en contratos vigentes no pueden variar más allá de lo que estipula la ley, por lo que invitó a denunciar cualquier incremento sospechoso en los precios del arriendo o de materiales para construcción, con el fin de investigar y, de ser necesario, sancionar a los responsables.

La sobrecarga de familias desplazadas, la escasez de propiedades y los presuntos abusos de algunos arrendadores generan serias dificultades, especialmente para quienes buscan un nuevo hogar similar al que tenían antes del desastre. El reto principal para estas personas es acceder a un lugar seguro y con condiciones acorde a sus presupuestos, una meta que para muchos resulta hoy especialmente lejana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué aumentaron los precios de los arriendos en Cali después del terremoto?

Los precios de los arriendos en Cali subieron porque la cantidad de viviendas disponibles disminuyó drásticamente, al tiempo que aumentó el número de personas buscando dónde vivir luego del colapso o desalojo de más de 700 edificaciones. Esta nueva demanda, sumada a la especulación de algunos propietarios, ha llevado a que los arriendos, según denuncias de los afectados y reportes de Noticiero 90 Minutos, se hayan incrementado hasta en un millón de pesos en varios casos.

¿Qué hace la Alcaldía de Cali ante los aumentos injustificados en el arriendo tras el terremoto?

La Alcaldía de Cali habilitó seis puntos de atención y una plataforma digital para recibir denuncias sobre posibles incrementos arbitrarios en los cánones de arriendo. De acuerdo con el secretario de Seguridad, Javier Garcés, los contratos vigentes no pueden modificarse de manera unilateral y cualquier alza no amparada por la ley puede ser denunciada para que las autoridades investiguen y apliquen sanciones a quienes correspondan.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.