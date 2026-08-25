Por: Noticiero 90 minutos

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El monumento de Cristo Rey, ubicado en Cali, reabrió sus puertas al público tras las evaluaciones y trabajos de inspección posteriores al sismo registrado el pasado 10 de agosto. De acuerdo con la información proporcionada por la Alcaldía de Cali y reportada por el noticiero 90 Minutos, el icónico lugar, reconocido por ser un destino turístico y espiritual, fue sometido a rigurosos controles técnicos para garantizar la seguridad de los visitantes. Aunque el acceso total no está habilitado, las autoridades han dado luz verde para que las personas visiten nuevamente algunos sectores del Ecoparque Cristo Rey.

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Actualmente, el ingreso está permitido en los tramos 2 y 5. El tramo 2 inicia cerca de la sede San Fernando de la Universidad del Valle y se extiende hasta la Avenida de los Cerros, mientras que el tramo 5 abarca el recorrido hacia el monumento. Según lo reportado, el tramo 3, que conecta el barrio Cristales con la Plazoleta del Yarumo, se mantiene cerrado preventivamente y, de acuerdo con las autoridades, no reabrirá hasta que concluyan las intervenciones técnicas necesarias, posiblemente hacia octubre.

Durante las inspecciones realizadas tras el sismo, expertos encontraron pequeñas grietas en la estructura de Cristo Rey. No obstante, la directora del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (Dagma), Lina Botía, aseguró que estas afectaciones no ponen en riesgo la integridad de quienes visitan el monumento. Botía también informó que se planifican futuras intervenciones para atender las grietas y prevenir problemas estructurales a largo plazo. Por su parte, los establecimientos comerciales ubicados en el tramo 5 permanecen operando con normalidad al no haber presentado daños significativos.

En cuanto a los horarios de visita establecidos por la Alcaldía de Cali, quienes deseen recorrer el tramo 5 pueden hacerlo de lunes a jueves entre 8:00 a. m. y 7:00 p. m., con ingreso permitido hasta las 6:00 p. m. Los viernes, sábados, domingos y festivos el horario se amplía hasta las 8:00 p. m., permitiendo la entrada hasta las 7:00 p. m. El tramo 2 está habilitado todos los días entre las 6:00 a. m. y las 5:00 p. m., siendo el último ingreso a las 4:00 p. m. Para el ingreso al Ecoparque es necesario diligenciar una reserva a través del enlace proporcionado por la administración, recordando que la inscripción previa es indispensable.

Así, el Cristo Rey de Cali vuelve a recibir tanto a ciudadanos como a turistas, aunque parte del Ecoparque seguirá pendiente de reapertura hasta nueva orden de las autoridades.

¿Cuáles son los horarios y requisitos de acceso a Cristo Rey tras las inspecciones?

De acuerdo con la Alcaldía de Cali, el tramo 5 puede visitarse de lunes a jueves entre 8:00 a. m. y 7:00 p. m., permitiendo el ingreso hasta las 6:00 p. m., y de viernes a festivos hasta las 8:00 p. m. con entrada máxima a las 7:00 p. m. Para el tramo 2, el horario inicia a las 6:00 a. m. y finaliza a las 5:00 p. m., siendo el último ingreso a las 4:00 p. m. Es obligatorio diligenciar una reserva y contar con inscripción válida para acceder.

¿Qué significa Ecoparque y cuáles sectores de Cristo Rey permanecen cerrados?

Ecoparque se refiere a un espacio natural protegido destinado a la recreación, conservación ambiental y disfrute de la comunidad. En el caso de Cristo Rey, actualmente el tramo 3 permanece cerrado por trabajos de prevención, y su reapertura depende de la finalización de las intervenciones técnicas estimadas para octubre.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.