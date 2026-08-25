Por: Noticiero 90 minutos

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El acceso al alquiler de vivienda en ciudades como Cali se ha visto gravemente afectado tras el sismo ocurrido el 10 de agosto, debido a un incremento irregular y considerable en los cánones de arrendamiento. Esa situación ha generado preocupación en la ciudadanía, dado que el aumento en los valores de alquiler supera los márgenes legales permitidos, afectando especialmente a quienes se vieron obligados a desalojar sus hogares tras los daños estructurales ocasionados por el terremoto.

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De acuerdo con testimonios recogidos en la ciudad, tanto arrendatarios como inmobiliarias han comenzado a exigir pagos por encima de lo estipulado legalmente. Fernando Andrés Quintero, uno de los afectados por el desastre natural, relató su experiencia: al verse forzado a dejar su apartamento en el norte de Cali, se encontró con precios excesivamente altos en el sector, superando lo que ya era considerado un costo elevado antes del sismo. El ciudadano manifestó su preocupación por lo que consideró un aprovechamiento desmedido de la situación por parte de propietarios e inmobiliarias.

En respuesta a estas denuncias, Javier Garcés Mosquera, secretario de Seguridad y Justicia de Cali, aseguró que la Alcaldía, junto con la Oficina de Protección al Consumidor y la Casa del Consumidor, atenderá los reclamos relacionados con variaciones injustificadas en los valores de arriendo. Dichas entidades se encuentran trabajando con la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), entidad nacional encargada de proteger los derechos de los consumidores. El funcionario enfatizó la importancia de reportar cualquier irregularidad, pues el aumento de la demanda de viviendas tras el sismo ha generado cambios drásticos en la oferta y los precios.

Respecto a la forma de proceder, la SIC detalla que es posible interponer una demanda contra aquellos proveedores de bienes y servicios que incumplan con la normativa, sin que se requiera la asistencia de un abogado cuando se trate de pretensiones menores a 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Sin embargo, el proceso judicial sigue las normas establecidas en el Código General del Proceso, por lo cual las personas involucradas deben estar atentas a las notificaciones a través de la plataforma virtual de la entidad. La SIC aclara que, para procesos judiciales, no se deben utilizar términos como "queja", "denuncia" o "reclamos", sino presentar formalmente una demanda siguiendo el modelo oficial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo denunciar el aumento irregular del canon de arriendo tras el sismo en Cali?

Para reportar un incremento excesivo en el valor del arriendo, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) recomienda presentar una demanda formal a través de su plataforma, siguiendo el instructivo y el modelo oficial. No es necesario abogado si la suma reclamada es menor a 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y las notificaciones se hacen por la página web de la SIC.

¿Qué papel desempeñan la Oficina de Protección al Consumidor y la SIC en los casos de aumentos de arriendo?

La Oficina de Protección al Consumidor, junto con la Casa del Consumidor y la SIC, tiene la responsabilidad de recibir denuncias y procesar formalmente las demandas de los ciudadanos afectados por variaciones ilegales en los valores de arriendo, actuando como garantes de los derechos de los consumidores en situaciones de emergencia como la ocurrida tras el sismo.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.