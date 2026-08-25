Por: VALORA ANALITIK

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El dólar en Colombia arrancó la sesión de este martes 25 de agosto a la baja, en los $3.050, lo que son $7 menos cuando se compara con el cierre anterior.

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La moneda estadounidense ve, de momento, un precio mínimo de $3.043 y un valor máximo en los $3.064.

Con esto de base, el precio promedio del dólar en Colombia es de $3.051, lo que son $5 menos al revisarse la tasa representativa del mercado dada a conocer por la Superintendencia Financiera.

(Vea también: Dólar hoy volvió a caer y se acerca a romper la barrera de $ 3.000; explican por qué bajó)

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Lo que mueve al dólar en Colombia

Entre los hechos más importantes, el mercado está a la expectativa de lo que pueda pasar con las nuevas mesas de negociación para destrabar el comercio de petróleo en Ormuz. Naciones Unidas se propuso como facilitador de transporte de fertilizantes por Ormuz.

En el plano local, los analistas siguen a la expectativa del nuevo proyecto de presupuesto para el año entrante, documento que, ha mencionado el Gobierno de la Espriella, deberá ser uno mucho más austero y que priorice los compromisos internacionales.

(Lea también: Dólar en Colombia cerró al alza e interrumpió una racha de cinco semanas de caídas)

Adicionalmente, el dólar en Colombia sopesa los más recientes pronósticos para la inflación a agosto, dato que habría reactivado su crecimiento por cuenta de los precios de algunos alimentos, así como de servicios públicos.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.