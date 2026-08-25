Por: Noticiero 90 minutos

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El dólar estadounidense juega un papel determinante en la economía colombiana, pese a que el peso colombiano es la moneda oficial del país. Según información recopilada por Noticiero 90 Minutos, una gran parte de las operaciones de comercio internacional, la inversión extranjera y los movimientos financieros de Colombia dependen del comportamiento del dólar. Esto convierte a la divisa en un punto de referencia crucial que impacta a empresas, consumidores y a las finanzas oficiales cada vez que su valor fluctúa.

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En ese contexto, el comercio colombiano encuentra en el dólar la moneda principal para transacciones internacionales. Productos clave para la economía, como petróleo, café, flores, banano y carbón, se exportan y negocian directamente en dólares, según Noticiero 90 Minutos. Cuando el dólar se aprecia frente al peso colombiano, los exportadores reciben más pesos por cada dólar ingresado al país, lo que puede resultar positivo para sus ingresos. Sin embargo, el efecto es contrario para quienes importan bienes. Colombia adquiere en el extranjero bienes y servicios como maquinaria, vehículos, medicamentos, tecnología e insumos industriales, que se pagan también en dólares. Por ello, si la moneda estadounidense sube, los costos para traer estos productos también aumentan, afectando los precios internos.

Este comportamiento tiene un impacto directo sobre la inflación, es decir, el aumento generalizado de los precios en la economía. Noticiero 90 Minutos señala que muchos productos de consumo básico o duradero, como electrodomésticos, celulares, computadores y repuestos automotrices, presentan alzas de precio cuando sube el dólar, porque dependen de insumos importados. Incluso algunos alimentos pueden encarecerse bajo esta dinámica. Además, los viajes internacionales se encarecen para los colombianos mientras la cotización del dólar está alta.

Por último, la tasa de cambio se vigila cuidadosamente desde el punto de vista inversionista. La misma fuente indica que un dólar estable genera confianza en los inversionistas nacionales e internacionales, mientras variaciones abruptas tienden a crear incertidumbre en diversos sectores de la economía. De acuerdo con el más reciente reporte, la cotización del dólar este lunes se ubicó en 3.074,16 pesos colombianos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el dólar tiene tanta influencia en la economía de Colombia?

De acuerdo con Noticiero 90 Minutos, el dólar tiene gran influencia porque la mayoría de las transacciones de comercio internacional, inversiones y muchos movimientos financieros del país se negocian en esta divisa. Así, cualquier variación en su precio afecta directamente los ingresos de exportadores, los costos de importación y se traslada al costo de vida y a la confianza de inversionistas.

¿Cómo impacta la subida del dólar en los precios de productos en Colombia?

Según la información referida, cuando el dólar sube frente al peso colombiano, los productos importados, como electrodomésticos, tecnología, medicamentos y algunos alimentos, tienden a encarecerse. Esto se debe a que dichos bienes se pagan en dólares, y los incrementos suelen trasladarse al consumidor final, lo que puede provocar un aumento generalizado de precios o inflación.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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