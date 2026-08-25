Por: Mall y Retail

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Continuando con el análisis del Mapa Nacional del Retail 2026, elaborado por Mall & Retail, en esta edición abordamos la categoría de droguerías, uno de los formatos de mayor recurrencia dentro del comercio colombiano y un jugador cada vez más relevante en los centros comerciales. El estudio analiza 11 operadores nacionales y regionales a partir de sus ingresos operacionales de 2025 y su evolución frente al año anterior.

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Las compañías analizadas alcanzaron ingresos conjuntos por $10,31 billones, confirmando la dimensión de un negocio que combina grandes cadenas nacionales, operadores regionales, droguerías vinculadas a cajas de compensación y formatos que han evolucionado hacia propuestas de salud, bienestar, belleza, cuidado personal y conveniencia.

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El liderazgo correspondió ampliamente a Cruz Verde, con ingresos por $6,20 billones, equivalentes a cerca del 60,2% de las ventas de la muestra, y un crecimiento de 12,5% frente a 2024. En segundo lugar se ubicó Farmatodo, con $1,97 billones y una expansión de 25,3%, el mayor crecimiento entre los grandes operadores. Entre ambas compañías concentraron aproximadamente 79,3% de los ingresos analizados, evidenciando el alto grado de concentración alcanzado por la categoría.

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El tercer lugar fue para Droguerías Pasteur, con ventas por $670.477 millones y un crecimiento de 19,7%. Le siguieron Colsubsidio, con $429.725 millones y una caída de 9%; Cafam, con $348.918 millones y crecimiento de 4,5%; Farmanorte, con $297.621 millones y expansión de 15%; Locatel, con $176.371 millones y aumento de 6,6%; Drogas Pague Menos, con $89.812 millones y crecimiento de 9,5%; Droguerías San Jorge, con $77.589 millones y una disminución de 13,8%; y Droguerías Juliao, con $45.249 millones y un crecimiento de 16%.

Uno de los factores que más incidió en los resultados de 2025 fue la crisis financiera del sistema de salud colombiano. La elevada cartera de las EPS, las dificultades de liquidez, los cambios en contratos de dispensación y los problemas en la entrega de medicamentos afectaron especialmente a los operadores con mayor exposición al negocio institucional. Esto produjo una dinámica muy diferente entre las compañías dependientes de convenios con EPS y aquellas más concentradas en la venta directa al consumidor.

El desempeño de Farmatodo es probablemente el mejor ejemplo. Su modelo incorpora una participación importante de categorías comerciales como belleza, cuidado personal, bienestar, dermocosmética y conveniencia, reduciendo su dependencia relativa de la dispensación institucional y ampliando las ocasiones de compra. Esa diversificación contribuyó a que fuera el operador de mayor crecimiento entre los líderes de la categoría.

Colsubsidio gana por tamaño; Cafam por productividad

La competencia entre Colsubsidio y Cafam ofrece otra lectura interesante. Colsubsidio mantiene la ventaja de escala con 357 establecimientos comerciales, frente a aproximadamente 270 droguerías de Cafam, una red cerca de 32% superior. También conserva el liderazgo en ventas comerciales, con $429.725 millones frente a $348.918 millones.

Sin embargo, cuando se mide la productividad por establecimiento, Cafam obtiene mejores resultados. Sus ventas estimadas alcanzaron cerca de $1.292 millones por droguería al año, frente a aproximadamente $1.204 millones de Colsubsidio. Mientras esta última redujo sus ventas comerciales 9% y sus transacciones disminuyeron de 12,3 millones a 10,6 millones, Cafam aumentó sus ingresos 4,5% y mejoró su margen bruto estimado desde 21,4% hasta cerca de 24%. La conclusión es clara: Colsubsidio gana por tamaño y cobertura, mientras Cafam mostró una mayor eficiencia comercial durante 2025.

La comparación evidencia igualmente un riesgo estructural. En Colsubsidio cerca de tres cuartas partes de las transacciones relacionadas con medicamentos están asociadas al canal institucional, mientras que en Cafam aproximadamente 70,2% de los ingresos de esta línea provienen de convenios de dispensación. Por ello, aunque ambas cadenas tienen una importante presencia física, una parte significativa de su escala continúa ligada al funcionamiento del sistema de salud.

El mapa también demuestra que el mercado no está completamente homogenizado alrededor de Cruz Verde y Farmatodo. Pasteur mantiene una posición particularmente fuerte en Antioquia y el Eje Cafetero, especialmente en Medellín y su área metropolitana. Su crecimiento de 19,7% confirma que una cadena regional puede seguir ganando escala a partir de densidad territorial, reconocimiento y cercanía con el consumidor.

Farmanorte, por su parte, conserva una fortaleza histórica en Santander, Norte de Santander y el nororiente colombiano, mientras Drogas Pague Menos concentra buena parte de su operación en Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta. En el suroccidente, Droguerías San Jorge mantiene presencia en Cali, Palmira, Jamundí, Yumbo, Tuluá y Buga; y en la Costa Caribe, Droguerías Juliao ha construido su fortaleza alrededor de Barranquilla, Cartagena y Santa Marta.

Aunque sus ventas son menores frente a las de los líderes nacionales, estos jugadores conservan ventajas competitivas importantes relacionadas con conocimiento del mercado local, cercanía, fidelidad de sus clientes y concentración de puntos en territorios específicos.

Los resultados de 2025 confirman además una transformación de fondo: la droguería está dejando de ser exclusivamente un establecimiento para comprar medicamentos y avanza hacia una plataforma integral de salud, bienestar y conveniencia. Domicilios, aplicaciones móviles, programas de fidelización, dermocosmética, autocuidado, belleza, productos de consumo y análisis de datos están redefiniendo la relación con el consumidor.

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Para los centros comerciales esta evolución resulta especialmente atractiva. Las droguerías generan recurrencia, satisfacen necesidades cotidianas y permiten ampliar el mix comercial hacia servicios, salud, belleza y bienestar, convirtiéndose en operadores cada vez más estratégicos dentro de los malls.

De acuerdo con Leopoldo Vargas Brand, CEO de Mall & Retail, “los resultados de 2025 muestran una categoría sólida, muy concentrada a nivel nacional, pero todavía fragmentada regionalmente. Cruz Verde continúa siendo el líder indiscutible por escala y Farmatodo muestra el mayor dinamismo entre los grandes jugadores. Sin embargo, Pasteur, Farmanorte y Juliao demuestran que todavía existe espacio para competir desde la cercanía y el conocimiento del consumidor. La competencia futura no estará definida únicamente por quién tenga más puntos de venta, sino por quién logre integrar mejor cobertura, tecnología, fidelización, surtido y experiencia de compra”.

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