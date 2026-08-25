El Concejo de Bogotá estudia un proyecto de acuerdo que busca incentivar a los propietarios de viviendas a realizar reforzamientos estructurales para reducir el riesgo ante terremotos.

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La iniciativa plantea beneficios tributarios para quienes adecuen sus inmuebles y cumplan con los requisitos técnicos establecidos.

El principal beneficio sería un descuento progresivo en el impuesto predial durante 10 años.

Los propietarios que certifiquen la culminación de las obras recibirían una reducción del 70 % durante los primeros cinco años, que disminuiría gradualmente hasta llegar al 5 % en el décimo año.

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Además, se propone una exención del 100 % del impuesto de delineación urbana para quienes soliciten una licencia de construcción destinada exclusivamente al reforzamiento estructural.

La propuesta estaría dirigida principalmente a edificaciones construidas antes de 2010, cuando entró en vigencia la norma sismorresistente NSR-10.

Para acceder al beneficio, los propietarios deberán contar con un estudio de vulnerabilidad sísmica y una memoria de reforzamiento elaborada y firmada por un ingeniero civil.

Las obras dependerán de cada inmueble y podrían incluir refuerzo de muros, columnas, vigas, conexiones, cimentaciones y corrección de irregularidades estructurales. También se priorizarían viviendas ubicadas en zonas de alta amenaza sísmica y hogares de estratos 1, 2 y 3.

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