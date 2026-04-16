La Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá estableció el calendario tributario 2026 con fechas clave para el pago del impuesto predial, vehículos e ICA, ofreciendo descuentos por pronto pago y opciones de financiación sin intereses.

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En el caso del impuesto predial unificado, los propietarios de inmuebles podrán obtener un descuento del 10 % si pagan antes del 17 de abril de 2026.

Quienes no alcancen esta fecha tendrán plazo hasta el 10 de julio para pagar sin descuento ni sanciones.

También podrán acogerse al Sistema de Pago Alternativo por Cuotas (SPAC), presentando la declaración inicial antes del 8 de mayo, con pagos divididos en cuatro cuotas durante junio, agosto, octubre y diciembre.

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Para el impuesto de vehículos, el descuento del 10 % aplica hasta el 15 de mayo, mientras que el plazo máximo sin recargos será el 24 de julio.

En este caso, el SPAC permite pagar en dos cuotas, siempre que la declaración se presente antes del 12 de junio.

En cuanto al impuesto de Industria y Comercio (ICA), los contribuyentes del régimen común deberán cumplir con pagos bimestrales entre abril de 2026 y febrero de 2027. Hacienda recomienda revisar periódicamente su portal oficial para evitar retrasos y sanciones.

Qué es el impuesto predial y cómo se paga en Bogotá

El impuesto predial es un tributo obligatorio que deben pagar cada año los propietarios, poseedores o usufructuarios de bienes inmuebles, como casas, apartamentos, locales, oficinas o lotes ubicados en Bogotá.

Este impuesto es administrado por la Secretaría Distrital de Hacienda y su valor se calcula con base en el avalúo catastral del predio, es decir, el valor oficial asignado al inmueble según sus características, ubicación y uso.

Los recursos recaudados se destinan a financiar obras y servicios públicos como vías, educación, seguridad, salud e infraestructura urbana.

En Bogotá, el pago del predial se realiza una vez al año y puede hacerse de forma virtual o presencial. La factura se puede descargar ingresando al portal oficial de la Secretaría Distrital de Hacienda, donde el contribuyente consulta el recibo con el número de chip, matrícula inmobiliaria o documento del propietario.

El pago puede efectuarse en línea mediante PSE o en bancos autorizados. También existe la opción del Sistema de Pago Alternativo por Cuotas (SPAC), que permite dividir el valor total en varias cuotas sin intereses, siempre que se haga la solicitud dentro de las fechas establecidas. Pagar a tiempo evita sanciones, intereses por mora y procesos de cobro.

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