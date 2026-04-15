En medio de las sorpresas de empresas en Colombia, Procafecol S.A. anunció al gremio cafetero que, por decisión propia, Camila Escobar dejará su cargo como presidente ejecutiva (CEO), posición que ocupó desde 2018, luego de haber cumplido una misión estratégica en la transformación de la compañía y en el fortalecimiento del posicionamiento de la marca Juan Valdez a nivel global.

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La decisión, presentada por Camila el día de hoy ante la Junta Directiva y que se hará efectiva a partir del 30 de abril de 2026, responde al inicio de un nuevo reto profesional en una reconocida organización de alto impacto en la promoción y formación del talento nacional.

La Junta Directiva aceptó la renuncia y expresó su gratitud y reconocimiento a Camila Escobar por sus años de servicio a Procafecol y al gremio cafetero.

En el marco de esta transición, la Junta Directiva designó como presidente ejecutivo encargado al ingeniero Carlos Arturo Azuero Perdomo, actual presidente y miembro de la Junta Directiva de la compañía.

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Asimismo, se iniciará un proceso estructurado, transparente y acompañado por asesores especializados para la selección del nuevo CEO que liderará este nuevo momento de la organización. Los resultados de este proceso serán comunicados oportunamente al mercado.

¿Quién es el dueño de Juan Valdez?

Juan Valdez no pertenece a una sola persona o un conglomerado privado convencional, sino que es propiedad de los caficultores colombianos. La marca es gestionada por la empresa Procafecol S.A., la cual fue creada en 2002 por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC). Esto significa que los dueños reales son las más de 548.000 familias caficultoras del país que conforman este gremio.

La estructura de propiedad es única en el mundo empresarial. La Federación Nacional de Cafeteros es la accionista mayoritaria de Procafecol S.A., actuando como el ente que administra el Fondo Nacional del Café.

A través de este modelo, una parte significativa de las utilidades generadas por las cafeterías y la venta de productos Juan Valdez se reinvierte directamente en bienes públicos para las zonas cafeteras, como investigación técnica, infraestructura y programas sociales.

De acuerdo con información oficial de la Federación Nacional de Cafeteros, el objetivo de esta estructura es agregar valor al café verde producido por los campesinos.

Al transformar el grano en una experiencia de consumo final, los caficultores participan en toda la cadena de valor. Recientemente, en abril de 2026, la compañía ha reafirmado este compromiso social tras anunciar cambios en su cúpula directiva, asegurando que el liderazgo seguirá enfocado en el bienestar de los productores.

Aunque la FNC es el dueño principal, existen miles de pequeños accionistas que son los mismos caficultores que compraron acciones de Procafecol en sus inicios. Esta democratización del capital permite que el campesino sea, literalmente, socio de la marca.

En mercados internacionales como Chile, la empresa ejecuta alianzas estratégicas, pero el corazón de la marca y la propiedad intelectual siguen perteneciendo firmemente al gremio cafetero colombiano.

Juan Valdez es la única marca de café de relevancia internacional que pertenece a productores de café. En 2002, la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, organización sin ánimo de lucro que representa a más de 550.000 familias caficultoras, creó la marca Juan Valdez para tiendas de café y negocios de valor agregado, nombradas así por el ícono que por más de 50 años ha representado al café colombiano en el mundo.

En 2021, fue certificada como Empresa B y logró sumarse al selecto grupo de más de 5.000 compañías que no solo aspiran a ser las mejores del mundo, sino las mejores para el mundo.

Los cafés de Juan Valdez se describen como sinónimo de alta calidad, le entregan a los caficultores mayor valor por la calidad del café e importantes recursos de regalías por la venta de cada taza o producto que lleve su firma en el mundo.

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