La Policía Metropolitana de Bogotá advirtió sobre el aumento de fraudes digitales en ventas realizadas por redes sociales, especialmente mediante la modalidad conocida como “Falso Nequi”.

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En este engaño, los delincuentes envían comprobantes de pago adulterados que aparentan transferencias exitosas, logrando que la víctima entregue productos o servicios sin haber recibido realmente el dinero.

Este tipo de estafa suele darse en negociaciones a distancia, donde los estafadores buscan generar confianza evitando pedir descuentos e incluso ofreciendo gestionar trámites adicionales, como traspasos de vehículos, para parecer creíbles.

La entidad señaló que durante 2025 se registraron 7.584 casos relacionados con estas modalidades de fraude digital, además de 62 capturas por estafa, mientras que en lo corrido de 2026 ya van cinco capturas.

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La Policía recomendó verificar siempre directamente con la entidad financiera que los recursos estén abonados antes de entregar mercancía, no confiar en pantallazos o mensajes sin validación oficial, evitar despachos en fines de semana sin confirmación bancaria y priorizar transacciones presenciales en lugares seguros.

También alertó sobre el fraude de “cheque sin fondos”, donde el estafador consigna un cheque sin respaldo económico, engañando a la víctima hasta que el banco informa posteriormente que el título no tenía fondos.

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