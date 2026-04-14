La caída del dólar en Colombia, que cerró en $3.608,09 —su nivel más bajo desde 2021— representa una oportunidad para quienes realizaron compras en el exterior o tienen deudas en moneda extranjera.

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Expertos citados por La República recomiendan revisar, pagar o incluso prepagar consumos hechos con tarjeta de crédito en dólares, ya que un tipo de cambio más bajo reduce el valor final en pesos de esas obligaciones.

Sin embargo, el monto exacto depende del momento en que cada banco haga la conversión: algunas entidades aplican la tasa del día de facturación, otras la del día de compra y, en casos menos frecuentes, la del día de pago.

Además, pueden sumarse comisiones bancarias y cobros de franquicias como Visa o Mastercard.

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Según analistas, esta baja del dólar está impulsada por factores como el alza del petróleo, la entrada de remesas en niveles récord y la repatriación de fondos de pensión, tras un decreto que limita inversiones externas de las AFP al 30%.

También influye el contexto internacional, como el conflicto entre Estados Unidos e Irán, que mantiene altos los precios del crudo. Por ello, monitorear la tasa de cambio puede generar ahorros significativos en pagos internacionales.

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