En pleno 2026, cada vez más bancos están ofreciendo tarjetas de crédito sin cuota de manejo, respondiendo a la demanda de los usuarios que buscan reducir costos financieros.
Este cobro mensual suele ser uno de los factores más determinantes al elegir una tarjeta, especialmente si no se usa con frecuencia.
Entidades como Lulo Bank, Bancolombia, BBVA y Banco de Bogotá lideran esta tendencia con productos que eliminan o condicionan este costo.
Por ejemplo, Lulo Bank ofrece una tarjeta completamente digital sin cuota de manejo, mientras que el Banco de Bogotá cuenta con la tarjeta Cero Rollo, con cupos entre $500.000 y $6 millones y opción de avances en efectivo.
Bancolombia, por su parte, dispone de la tarjeta Libre American Express, que mantiene cuota de manejo en $0 sin exigir compras mínimas.
En el caso de BBVA, la exención depende de realizar al menos cuatro compras mensuales, aunque algunas tarjetas premium no tienen este cobro.
Otras entidades también ofrecen beneficios similares. Davibank tiene una tarjeta sin cuota de manejo permanente y opciones de financiamiento flexible, mientras que bancos como Banco Popular y Banco Falabella ofrecen exenciones temporales bajo ciertas condiciones.
Estas alternativas buscan facilitar el acceso al crédito y hacer más competitivo el mercado financiero.
